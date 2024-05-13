Hatay’ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...

Meteoroloji tarafından yapılan "sarı kodlu" uyarının ardından Hatay'da dünden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda çökme meydana gelirken, bazı araçlar sel sularına kapıldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde taşan derenin sularına kapılan araçtaki 2 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları…