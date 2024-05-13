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Haberler Yaşam Hatay'ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:48

Hatay'ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hatay'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Bazı yollarda çökme meydana geldi, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca, Dörtyol ilçesinde köprüden geçtiği esnada taşan derenin sularına kapılan araçtaki 2 kişi yaralandı. Bölgedeki son durumu A Haber'de aktaran Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay'ın son 5 yılın en fazla yağışını aldığını belirterek, "Metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış aldı. 7-24 esasına göre çalışmalarımıza başladık. 315 araç ve 666 personel ile sahadayız. Herhangi bir sorun söz konusu değil." dedi.

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Hatay’ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...

Meteoroloji tarafından yapılan "sarı kodlu" uyarının ardından Hatay'da dünden bu yana etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda çökme meydana gelirken, bazı araçlar sel sularına kapıldı. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde taşan derenin sularına kapılan araçtaki 2 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Hatay’ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...

Hatay'da etkili olan sağanak, Antakya, Defne ve Dörtyol ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

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Hatay’ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...

Yollarda su birikintileri oluşurken sağanağın ardından başlayan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yaklaşık 5 dakika süren dolu, trafikte aksamaya yol açtı.

Hatay'ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: "Son 5 yılın en fazla yağışı" | Video

Hatay’ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...

BAZI YOLLARDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Dörtyol'da sağanağın etkisiyle Numuneevler Mahallesi'ndeki Özerli Çayı taştı, çevresindeki Dörttaş Köprüsü ve bazı yollarda çökme meydana geldi.

Hatay’ı kuvvetli sağanak vurdu! Vali son durumu aktardı: Son 5 yılın en fazla yağışı...

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.

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