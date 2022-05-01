Son dakika hava durumu uyarısı: Ramazan Bayramı'nda hava durumu tahmin raporları yurt genelinde birçok il için yağışlı ve sıcaklık düşüşüne işaret etti.. Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ve son hava durumu raporlarına göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor. İstanbul başta olma üzere İzmir, Antalya ve Ege'de birçok tatil noktasında ramazan bayramında hava durumu umulduğu gibi sıcak ve güneşli olmayacak. İşte son dakika hava durumu uyarılarıve Meteoroloji'den gelen İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı hava tahminleri