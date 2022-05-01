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Haberler Yaşam Hava durumu son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun
Giriş Tarihi: 01.05.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 11:09

Hava durumu son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun

Son dakika hava durumu uyarısı: Ramazan Bayramı'nda hava durumu tahmin raporları yurt genelinde birçok il için yağışlı ve sıcaklık düşüşüne işaret etti.. Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ve son hava durumu raporlarına göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor. İstanbul başta olma üzere İzmir, Antalya ve Ege'de birçok tatil noktasında ramazan bayramında hava durumu umulduğu gibi sıcak ve güneşli olmayacak. İşte son dakika hava durumu uyarılarıve Meteoroloji'den gelen İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan Bayramı hava tahminleri

Hava durumu son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları Bayramda hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken açıklama geldi. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günler için önemli hava durumu için sıcaklık ve yağış değerlendirmesinde bulundu. Buna göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Ramazan Bayramı ile birlikte yerini kırkikindi yağışlarına bırakacak. Perşembe gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Cuma günü sıcaklıklarda mevsim normallerine doğru dönüş var. Batıda yağış yok ama Anadolu'da devam edecek.

Hava durumu son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun

RAMAZAN BAYRAMINDA PLAN YAPMADAN DİKKAT

Bayrama baktığımız zaman hava böyle olmayacak, bu sıcaklıkları bayramda göremeyiz. Marmara, Ege'de sıcaklıklar 20 derecenin altında gibi seyredecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde tatile gidecekler için söylüyorum sıcaklıklar şimdiki gibi değil. Bayramda sıcaklıklar düşecek hatta yağış da var.

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Hava durumu son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun

İL İL SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu'da yerel ve aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hava durumu son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun

MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu son dakika | Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Hazırlıklı olun

EGE HAVA DURUMU
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SON DAKİKA