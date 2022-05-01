Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları Bayramda hava durumunun nasıl olacağı merak edilirken açıklama geldi. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günler için önemli hava durumu için sıcaklık ve yağış değerlendirmesinde bulundu. Buna göre önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Ramazan Bayramı ile birlikte yerini kırkikindi yağışlarına bırakacak. Perşembe gününe kadar bu şekilde devam ediyor. Cuma günü sıcaklıklarda mevsim normallerine doğru dönüş var. Batıda yağış yok ama Anadolu'da devam edecek.