Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:32

Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji hava durumu raporu yayımlandı. Türkiye genelinde bahar aylarına gelinmesine rağmen yer yer düşük sıcaklık ve fırtına devam ediyor. Bugün İstanbul hava durumu sağanak yağışlı olarak güne başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun birçok bölgesi için toz taşınımı uyarısı verildi. Ülke genelinde geçen parçalı ve çok bulutlu günlerin ardından "havalar ne zaman ısınacak?" sorusu gündemde. 18 Nisan Bugün hava durumu raporuyla bu hafta hava nasıl olacak? İşte meteorolojiden hava durumu tahminleri…

Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?

Hava durumu son dakika bilgileri Meteoroloji tarafından bölge bölge paylaşılıyor. Meteoroloji hava durumu raporuna göre yurdun birçok bölgesinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. Vatandaşların gündeminde "havalar ne zaman ısınacak?" sorusu yer alıyor. Bölgelerde toz taşınımı uyarısı ardından yurdun yüksek kesimleri de çığ tehlikesi ile karşı karşıya. Peki, 18 Nisan Bugün hava durumu raporuyla bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı…

Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?

UYARI: TOZ TAŞINIMI!

Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?

ŞİDDETLİ RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞÜYOR!

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?

HAFTA BAŞINDA YAĞIŞLAR KUVVETLİ

Yağışların; bu gün (Pazartesi) Marmara'nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Hafta başında etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın ardından yavaş yavaş yurdu terk edecek olan düşük sıcaklıklar Cuma günü güneşli havaya kendini bırakacak.