Haberler Yaşam Hava durumu son dakika I Meteorolojiden uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar! Havalar ne zaman ısınacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:32

Meteoroloji hava durumu raporu yayımlandı. Türkiye genelinde bahar aylarına gelinmesine rağmen yer yer düşük sıcaklık ve fırtına devam ediyor. Bugün İstanbul hava durumu sağanak yağışlı olarak güne başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun birçok bölgesi için toz taşınımı uyarısı verildi. Ülke genelinde geçen parçalı ve çok bulutlu günlerin ardından "havalar ne zaman ısınacak?" sorusu gündemde. 18 Nisan Bugün hava durumu raporuyla bu hafta hava nasıl olacak? İşte meteorolojiden hava durumu tahminleri…