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Hava fritözünde bu yağı asla kullanmayın! Uzmanlar uyardı...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
16:46
Hava fritözünde bu yağı asla kullanmayın! Uzmanlar uyardı...
Son zamanlarda oldukça popüler olan ve pratikliğiyle öne çıkan hava fritözleri çoğu kişinin vazgeçilmezi olmuş durumda. Pek çok modeli ve seçeneği bulunan bu mutfak aletlerinin kullanımı ile ilgili de her gün çeşitli uyarılar ve öneriler yapılıyor. Ancak özellikle belirli kurallara uymak hava fritözünüzü hem daha uzun hem de daha sağlıklı kullanmanızı sağlayabilir.