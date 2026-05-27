HAYAT 112 Acil mobil uygulaması indirme oranı 400 bini geçti: EDS ve sabit radarlar da görülebiliyor!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:28
İçişleri Bakanlığı tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 'HAYAT 112 Acil' mobil ihbar uygulaması, bayram öncesi hizmete sunulmasının ardından 7 gün içinde 400 bin indirme sayısını geçti. Portal sayesinde vatandaşlar, seyahat edecekleri güzergâhlardaki EDS'leri, sabit radarları ve hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla telefonlarından görebilecek