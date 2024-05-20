Haydar Dümen’in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP’li meclis üyesi de gözaltında...

HAYDAR DÜMEN'İN EŞİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Yürütülen soruşturma dosyasındaki dolandırılan kişiler arasında psikiyatr yazar Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu belirtildi. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşayan ve Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı taşınmaz mülkünü satmak isteyen Gülten Dümen'in, acil paraya ihtiyacı olduğunu için tefecilerin ağına düştüğü kaydedildi. Dümen ilk olarak Gökhan A. adlı bir kişiye müracaat etti. Gökhan A., Dümen'i Tanju A. adlı çete üyesine gönderdi. Tanju A. da Gülten Dümen'i Emrah E. adlı bir başka kişiye gönderdiği anlaşıldı. Beyoğlu'nda bulunan söz konusu 5 katlı taşınmaz mülke 30 milyon lira değer biçildi. İddiaya göre Dümen'e 30 milyon lira vereceklerini ileten tefecilerin, paranın ancak 8 milyon 77 bin lirasını kadının hesabına aktardı. Şebekenin, daha sonra o parayı da tekrar geri çekerek dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.