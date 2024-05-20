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Haydar Dümen'in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP'li meclis üyesi de gözaltında...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:01
Haydar Dümen'in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP'li meclis üyesi de gözaltında...
İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Çete üyeleri arasında Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A. da yer alırken, mağdurlar arasında 2022'de hayatını kaybeden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de bulunduğu öğrenildi.