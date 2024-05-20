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Haberler Yaşam Haydar Dümen'in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP'li meclis üyesi de gözaltında...
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:01

Haydar Dümen'in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP'li meclis üyesi de gözaltında...

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, verdikleri para karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Çete üyeleri arasında Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A. da yer alırken, mağdurlar arasında 2022'de hayatını kaybeden psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de bulunduğu öğrenildi.

Haydar Dümen’in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP’li meclis üyesi de gözaltında...

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Görsel: Temsili

Haydar Dümen’in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP’li meclis üyesi de gözaltında...

ARALARINDA CHP MECLİS ÜYESİ DE VAR

Mali Şube Polisi, Silivri Belediyesi CHP Meclis üyesi Rıza A. ve 8 şüphelinin, mali sıkıntıları olan müştekilere borç para verip karşılığında istedikleri teminatların tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini, müştekilerin hesaplarına gönderdikleri paraları tekrar geri getirmelerini sağladıkları, tehdit ve şantaj yöntemiyle borç para verdikleri mağdurların taşınmazlarına el koyduklarını tespit etti.

Görsel: Temsili

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Haydar Dümen’in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP’li meclis üyesi de gözaltında...

18 TAPU SENEDİ, 5 BANKA DEKONTU, 16 ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ VE 14 FATURA

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda çete mensuplarının toplamda 300 milyon lira mağduriyet oluşturduğu belirlenirken, 9 şüpheliyi yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Rıza A. da dahil 5 şüpheli yakalandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Rıza A. ile 4 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ise 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.

Görsel: Temsili

Haydar Dümen’in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP’li meclis üyesi de gözaltında...

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilere ve mağdurlara ait yeni detaylar ortaya çıktı. Rıza A.'nın kardeşi olan Tanju A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Görsel: Temsili

Haydar Dümen’in eşi de dolandırıldı! İki ilde tefecilere operasyonu: CHP’li meclis üyesi de gözaltında...

HAYDAR DÜMEN'İN EŞİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Yürütülen soruşturma dosyasındaki dolandırılan kişiler arasında psikiyatr yazar Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de olduğu belirtildi. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşayan ve Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı taşınmaz mülkünü satmak isteyen Gülten Dümen'in, acil paraya ihtiyacı olduğunu için tefecilerin ağına düştüğü kaydedildi. Dümen ilk olarak Gökhan A. adlı bir kişiye müracaat etti. Gökhan A., Dümen'i Tanju A. adlı çete üyesine gönderdi. Tanju A. da Gülten Dümen'i Emrah E. adlı bir başka kişiye gönderdiği anlaşıldı. Beyoğlu'nda bulunan söz konusu 5 katlı taşınmaz mülke 30 milyon lira değer biçildi. İddiaya göre Dümen'e 30 milyon lira vereceklerini ileten tefecilerin, paranın ancak 8 milyon 77 bin lirasını kadının hesabına aktardı. Şebekenin, daha sonra o parayı da tekrar geri çekerek dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı.

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