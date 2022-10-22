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Giriş Tarihi: 22.10.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 23:11

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ: Masterchef'teki Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?

1970'li yılların başından itibaren ilk kez Salih KAYA tarafından üretilmeye başlanan ve adına "Hayrabolu Tatlısı" denilen bu lezzet Masterchef yarışmasıyla beraber izleyenlerin de gündemine geldi. Lor peyniri ile yapılan şerbetli tatlının tarifi merak konusu haline geldi. Bu noktada "Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu tatlı özellikle trakya yöresinde yaygın olarak bilinir ve tüketilir. İşte Masterchef'teki Hayrabolu tatlısı tarifi...

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ: Masterchef’teki Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılardan Hayrabolu Tatlısı yapılması istendi. Bununla beraber programın takipçileri bu tatlının tarifiyle ilgili araştırmalarına başladı. Bu noktada "Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Tatlının tarihçesine bakıldığında 1970'li yıllardan itibaren ilk kez Salih Kaya tarafından üretildiği ve kısa sürede büyük bir üne kavuştuğu biliniyor. Peki, Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir? İşte Masterchef'te 22 Ekim 2022 bugün gündeme gelen o tatlıya dair detaylar.

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ: Masterchef’teki Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ

Hayrabolu Tatlısı Malzemeler

  • 400 gram tuzsuz beyaz peynir
  • 2 adet yumurta
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 2 su bardağı un
  • 2 su bardağı irmik
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 10 yemek kaşığı kaymak
  • 10 yemek kaşığı tahin
  • 1/2 su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 4 su bardağı su
  • 1/2 adet limonun suyu

Üzeri için:

  • 10 yemek kaşığı kaymak
  • 10 yemek kaşığı tahin
  • 1/2 su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

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HAYRABOLU TATLISI TARİFİ: Masterchef’teki Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?

HAYRABOLU TATLISI YAPILIŞI

  1. Peyniri bir kaba alın ve elinizle iyice ufalayın.
  2. Ufaladığınız peynire 2 yumurtanın tamamını ve 2 yumurtanın yumurta sarısını ekleyip güzelce karıştırın.
  3. Ardından diğer malzemeleri de ekleyip yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
  4. Hazırladığınız hamurdan parçalar kopartın ve elinizle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
  5. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 40 dakika pişirin.
  6. Piştikten sonra fırından alın ve soğumaya bırakın.
  7. Şerbeti için şekeri ve suyu bir tencereye alıp, şeker eriyene dek karıştırın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra içine limon ekleyin ve soğumuş olan kurabiyeleri şerbetin için atın.
  8. Bu şekilde tatlılarla beraber yaklaşık 10 dakika daha kaynatın ve altını kapatıp, şerbeti çekmeleri için bir kenara alın.
  9. Şerbet soğuduktan sonra tatlınızı şerbetten alın, servis tabağına yerleştirin, üstlerini kaymak, tahin ve kırık cevizle süsleyip servis edin.

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