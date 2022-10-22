Haberler Yaşam HAYRABOLU TATLISI TARİFİ: Masterchef'teki Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 22.10.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 23:11

HAYRABOLU TATLISI TARİFİ: Masterchef'teki Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?

1970'li yılların başından itibaren ilk kez Salih KAYA tarafından üretilmeye başlanan ve adına "Hayrabolu Tatlısı" denilen bu lezzet Masterchef yarışmasıyla beraber izleyenlerin de gündemine geldi. Lor peyniri ile yapılan şerbetli tatlının tarifi merak konusu haline geldi. Bu noktada "Hayrabolu tatlısı nasıl yapılır, tarifi nedir, malzemeleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu tatlı özellikle trakya yöresinde yaygın olarak bilinir ve tüketilir. İşte Masterchef'teki Hayrabolu tatlısı tarifi...