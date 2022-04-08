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Haberler Yaşam Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru Leyla – Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri
Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:30

Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru LeylaHazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri

Fragmanları ile adından söz ettiren TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusu ile şimdiden gündemde. Dizinin başrolleri arasında yer alan Hazal Subaşı "Doktor Leyla Erpek" karakterine hayat verecek. Konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen dizi için "Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. Peki, Kasaba Doktoru Leyla kimdir, Hazal Subaşı sevgilisi kim, nereli? İşte Hazal Subaşı yaşı, sevgilisi, dizi ve filmleri…

Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru Leyla – Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri

Bir Güney Kore yapımından uyarlanan Kasaba Doktoru, bu akşam ilk defa seyirci karşısında olacak. Dr. Romantic adlı diziden uyarlanan yeni yapımın konusu ve oyuncuları gündemde. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş paylaşıyor. Dr. Leyla Erpek karakterine hayat verecek ünlü oyuncu için "Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt arıyor. Peki, Hazal Subaşı kimdir, sevgilisi kim, boyu ve kilosu kaç? İşte Hazal Subaşı dizileri ve filmleri…

Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru Leyla – Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğan Hazal Subaşı, oyuncu ve mankendir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan Subaşı, 2015 Miss Turkey yarışmasını üçüncü olarak bitirdi. Ayrıca Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.

Yarışmanın ardından oyunculuk yapmaya karar veren Hazal Subaşı, eğitim alarak ilk işi Adını Sen Koy ile kariyerine başladı.

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Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru Leyla – Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri

HAZAL SUBAŞI SEVGİLİSİ

Ünlü oyuncu bir süre kendisi gibi oyuncu olan ve Çukur dizisinde beraber çalıştığı Rıza Kocaoğlu ile birlikteydi. Ancak çift ilişkilerini noktaladı.

Subaşı'nın şu an bilinen bir sevgilisi yok.

Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru Leyla – Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri

HAZAL SUBAŞI BOYU VE KİLOSU

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı boyu 1.66, kilosu ise 53'tür. Çukur dizisiyle çıkış yakalayan genç isim Boğa burcu.

Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru Leyla – Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri

HAZAL SUBAŞI DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2016-2018 Adını Sen Koy

2018 Bir Umut Yeter

2019 Halka

2019-2021 Çukur

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