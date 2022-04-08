Haberler Yaşam Hazal Subaşı kimdir? Kasaba Doktoru Leyla – Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Dizileri ve filmleri

Giriş Tarihi: 08.04.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 12:30

Fragmanları ile adından söz ettiren TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru ilk bölümü ile bu akşam seyirci karşısında olacak. Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusu ile şimdiden gündemde. Dizinin başrolleri arasında yer alan Hazal Subaşı "Doktor Leyla Erpek" karakterine hayat verecek. Konusu ve oyuncu kadrosu merak edilen dizi için "Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında?" soruları yanıt arıyor. Peki, Kasaba Doktoru Leyla kimdir, Hazal Subaşı sevgilisi kim, nereli? İşte Hazal Subaşı yaşı, sevgilisi, dizi ve filmleri…