HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 | Başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler?

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ve yazılı sınav tarihleri, sınavdan en az 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca, sınava girecek adaylar için https://sinav.hmb.gov.tr/ adresinden sınav giriş belgesi oluşturulacak.

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için giriş sınavları 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda olacak.

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için 10 Mayıs 2025'te Ankara'da öğleden önce tek oturumda yapılacak.

Yazılı sınavdan başarı ile geçen adaylar Ankara'da sözlü mülakaya tabi olacak. Sınava katılma hakkı kazananlar Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.