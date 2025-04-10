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Giriş Tarihi: 10.04.2025 00:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 00:47

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Vergi müfettiş yardımcısı alınacak! Başvuruları başladı mı, şartları neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2025 yılı için 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Nisan itibarıyla başladı. KPSS puanı ile gerçekleştirilecek alım süreciyle ilgili şartlar ve başvuru detayları adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru koşulları neler? İşte, detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Vergi müfettiş yardımcısı alınacak! Başvuruları başladı mı, şartları neler?

Kamu personel alımlarında yeni duyuru Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. 250 kişilik kontenjanla Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacak. 7 Nisan'da başlayan başvuru süreci, KPSS puanı esas alınarak yürütülecek. Adaylar şimdi başvuru şartlarını ve sınav sürecine dair detayları merak ediyor. İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru detayları...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Vergi müfettiş yardımcısı alınacak! Başvuruları başladı mı, şartları neler?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Vergi müfettiş yardımcısı alımına dair başvurular 7 Nisan Pazartesi-16 Nisan 2025 Çarşamba tarihleri arasında https://www.hmb.gov.tr üzerinden alınacak.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI BAŞVURU EKRANI

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Vergi müfettiş yardımcısı alınacak! Başvuruları başladı mı, şartları neler?

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI SINAV VE MÜLAKAT TARİHLERİ

Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ve yazılı sınav tarihleri, sınavdan en az 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca, sınava girecek adaylar için https://sinav.hmb.gov.tr/ adresinden sınav giriş belgesi oluşturulacak.

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için giriş sınavları 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara'da öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda olacak.

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için 10 Mayıs 2025'te Ankara'da öğleden önce tek oturumda yapılacak.

Yazılı sınavdan başarı ile geçen adaylar Ankara'da sözlü mülakaya tabi olacak. Sınava katılma hakkı kazananlar Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Vergi müfettiş yardımcısı alınacak! Başvuruları başladı mı, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Vergi müfettiş yardımcısı alınacak! Başvuruları başladı mı, şartları neler?

En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak.

Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.