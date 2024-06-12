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Haberler Yaşam Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 09:59

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri

Emekli maaşları Kurban Bayramı öncesi sorgulanıyor. Tahsis numarasına göre yapılan emekli maaşı ödeme tarihleri bayramlarda ve özel günlerde öne çekilebiliyor. 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri devam ederken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Haziran aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte detaylar...

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Haziran ayı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Mayıs ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Haziran ayı ödemelerin Kurban Bayramı sonrasına denk geliyor olması sebebiyle "Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi?" sorusu gündeme geldi. Peki; emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu ve 16 milyon emeklinin beklediği 3000 TL bayram ikramiyelerinin hesaplara geçirileceği tarihi kamuoyu ile paylaştı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılmaya başladı.

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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri

GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKENDEN YATIRILMIŞTI!
2023 yılında Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti.

Bayram sebebiyle SSK emeklilerine ödemeler 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran'da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, 16-19 Haziran 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bu sebeple emekliler, Haziran ayı maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Haziran ayı emekli maaşı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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