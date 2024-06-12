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Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
09:59
Emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte Haziran 2024 4A-4B-4C gün gün ödeme tarihleri
Emekli maaşları Kurban Bayramı öncesi sorgulanıyor. Tahsis numarasına göre yapılan emekli maaşı ödeme tarihleri bayramlarda ve özel günlerde öne çekilebiliyor. 3000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri devam ederken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Haziran aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte detaylar...