Haberler Yaşam Hemşire Sibel'i katletmişti: Caninin cezası belli oldu! Karar öncesi son sözü soruldu...
Giriş Tarihi: 06.02.2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 13:53

İstanbul Bağcılar'da hemşire kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı silahla ateş ederek öldüren Cumali Varan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Heyet, tutuklu sanık Cumali Varan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cumali Varan'a karar öncesi son sözleri de soruldu...

İHA
Bağcılar'da 29 Mart 2024'te meydana gelen olayda, bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan (46) aynı hastanede birlikte çalıştığı kız arkadaşı hemşire Sibel Kavılı'yı (44) silahla ateş ederek öldürmüştü.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Varan ilk duruşmada yaptığı savunmasında, maktul Kavılı'nın astral seyahat eğitimleri aldığını ve kendisi üzerinde uygulamak istediğini söylemişti.

Sanık Varan savunmasında "Üzerimde seanslar uyguladı, psikolojim bozuldu. Olay günü bana yeni eğitimler aldığını ve üzerimde uygulamak istediğini söyledi. Gittim yatak odasındaki silahı aldım. Silahı almamın sebebi kafama sıkmaktı. Silahı kafama dayadım çekerken silah patladı. Sibel vuruldu" ifadelerini kullanmıştı.

Cumali Varan'ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cumali Varan ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.


"BEN KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI"

Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Cumali Varan, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken, böyle bir olay yaşandı" dedi

Beyanda bulunan müşteki aile de, sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediklerini belirtti.



SON SÖZÜ SORULAN SANIK: BU OLAY KAZARA OLDU

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, "Bana inanmanızı istiyorum. Bu olay kazara oldu, çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cumali Varan'ı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Verilen cezada indirim uygulamayan heyet, ayrıca sanığın 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.