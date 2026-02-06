Haberler
Hemşire Sibel'i katletmişti: Caninin cezası belli oldu! Karar öncesi son sözü soruldu...
Giriş Tarihi: 06.02.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 13:53
İstanbul Bağcılar'da hemşire kız arkadaşı Sibel Kavılı'yı silahla ateş ederek öldüren Cumali Varan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Heyet, tutuklu sanık Cumali Varan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cumali Varan'a karar öncesi son sözleri de soruldu...