Hemşire Sibel’i katletmişti: Caninin cezası belli oldu! Karar öncesi son sözü soruldu...

"BEN KENDİMİ ÖLDÜRMEK İSTERKEN BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI"



Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Cumali Varan, "Yaşanan olayla ilgili çok üzgünüm. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Ben kendimi öldürmek isterken, böyle bir olay yaşandı" dedi