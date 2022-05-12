HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI VE TEBRİK SÖZLERİ YAYINLANDI! En güzel, kısa, uzun, resimli seçeneklerle anneye, eşe, arkadaşa Hemşireler Günü mesajları yayınlandı

Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

Sağlık, bireylerin zorunlu ve vazgeçilmez temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyaca cevap veren en önemli meslek grubu içerisinde ise hemşirelerimiz yer almaktadır. Hemşireler, sağlık problemleri olan insanların, bir tıbbi kuruluşa başvurmalarından ayrılmalarına kadar olan bütün süreçlerde birebir yanlarında olan bir sağlık personelidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutlar sağlık ve mutluluk dilerim.

Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.