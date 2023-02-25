Hepimiz Kibar Feyzo filminden hatırlıyorduk! Deprem onu da yıktı! İşte o konağın son hali...

60 YILDAN FAZLADIR AYAKTAYDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve artçılarının hala devam ettiği deprem felaketi birçok tarihi yapıyı da vurdu. 60 yıldan fazladır ayakta duran ve ilçenin önemli turistik yerlerden olan tarihi konak, depremde hasar aldı.