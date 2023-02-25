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Hepimiz Kibar Feyzo filminden hatırlıyorduk! Deprem onu da yıktı! İşte o konağın son hali...
Giriş Tarihi: 25.02.2023 08:22
Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
08:22
Hepimiz Kibar Feyzo filminden hatırlıyorduk! Deprem onu da yıktı! İşte o konağın son hali...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem binlerce konutu, iş yerini ve tarihi yapıyı yıktı geçti. O yapılar arasında Kibar Feyzo filminden hatırladığımız Reyhanlı'daki konak da yer alıyor. Sinema müzesi yapılması planlanan konağın son hali görüntülendi. Büyük yıkım yaşanan konak görenleri üzdü.