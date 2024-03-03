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Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 13:00

Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!

Elazığ'da yaşayan Baki Çiçek, Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Arabeskin babası Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçtiğini söyleyen Çiçek, "Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar. İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor" diyor.

İHA
Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!

Elazığ'da 1965'te dünyaya gelen Baki Çiçek, çalışmak için 1983'te gittiği İstanbul'da kahvehanelerde, düğün salonlarında çalıştı ve taksicilik yaptı.

Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!

Müslüm Gürses ile yolları 1996'da kesişen Çiçek, o günden sonra zaman zaman ünlü sanatçıyla sahne aldı. Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkati çeken Çiçek, bir çay firmasının reklamında da Gürses ile birlikte rol aldı.

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Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!

2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken taksici Baki Çiçek, Gürses'in ölüm yıl dönümünde de Elazığ sokaklarında gezince vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!

"HEP BERABERDİK... O GİTTİ YETİM KALDIK..."
Gürses'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını getiren Çiçek, "Bilindiği üzere Baba'nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar. İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor.

Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!

Tekrardan Allah rahmet eylesin, Türkiye'nin başı sağ olsun diyoruz. Büyük bir üstadı kaybettik, yerini kimse dolduramaz. Beraber reklam filmimiz var. Hep beraberdik, sadece yatağımız ayrıydı. O gitti bir yetim kaldık" dedi.

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