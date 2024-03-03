Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!

"HEP BERABERDİK... O GİTTİ YETİM KALDIK..."

Gürses'in ölümüyle büyük üzüntü yaşadığını getiren Çiçek, "Bilindiği üzere Baba'nın (Müslüm Gürses) ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar. İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor.



