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Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
13:00
Her gören Müslüm Gürses sanıyor: Hep beraberdik o gitti biz yetim kaldık!
Elazığ'da yaşayan Baki Çiçek, Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Arabeskin babası Müslüm Gürses'in vefatının üzerinden 11 yıl geçtiğini söyleyen Çiçek, "Ben de gittiğim her yerde ona benzetiyorlar. İnsanların güzel yanaşması, sevmesi bana gurur veriyor" diyor.