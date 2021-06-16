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Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:22Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 10:23
Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Altınorak, Belçika'dan siparişini aldığı zürafa heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor