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Haberler Yaşam Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor
Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 10:23

Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor

'ın ilçesinde yaşayan mozaik ve heykel sanatçısı 'ın metal ve plastik atıkları kullanarak deniz kızından ata, flamingodan balığa yaptığı 50'yi aşkın heykellerinin ünü yurt dışına kadar yayıldı. Altınorak, 'dan siparişini aldığı heykelini bitirdi, fil heykelini tamamlamak için çalışıyor

Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor

Mozaik ve heykel sanatçısı , 2.5 metrelik heykelini otomobil, tır, traktör ve motosiklet parçalarından oluşan 20 bin hurda atıkla yaptı.

Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor

İhracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyleyen Altınorak, "Yaptığım eserlerin yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor.

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Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor

'dan bir Türk vatandaşımız benimle irtibata geçti ve ve fil heykeli yapmamı istedi.

Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor

Bu yaptığım ve fil heykeline 3 ay önce başladım.

Her şey bir siparişle başladı! Sanat eserine dönüştürüyor

heykelini tamamladım yaklaşık 2.5 metre boyunda, 2 metre eninde, 400 kilogram ağırlığında. Fil heykeli de yapım aşamasında" dedi.

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