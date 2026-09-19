Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

Evlerin balkon korkuluklarında ve pencere kenarlarında son dönemde içi su dolu şeffaf pet şişelerin yaygınlaşması dikkat çekiyor. Kent yaşamına hızla uyum sağlayan kuşların binaların kornişlerine ve saksılara konarak yol açtığı çevre kirliliği ile hijyen sorunlarına karşı ev sahipleri pratik bir çözüm uyguluyor. Zararsız bir "ürkütme" yöntemi olarak öne çıkan bu uygulamanın temelinde ise kuşların ani hareketlere ve parıltılara karşı gösterdiği doğal hassasiyet yer alıyor.