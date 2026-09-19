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Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 23:09
Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!
Son zamanlarda binaların dış cephelerinde, balkon korkuluklarında ve pencere kenarlarında sıkça görülen içi su dolu pet şişelerin ardındaki sır çözüldü. Çoğu kişinin dekoratif ya da rastgele bir hareket sandığı bu uygulamanın arkasında, kent yaşamında ev sahiplerinin imdadına yetişen doğa dostu bir hile yatıyor. İşte detaylar...