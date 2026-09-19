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Giriş Tarihi: 19.09.2026 23:09

Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

Son zamanlarda binaların dış cephelerinde, balkon korkuluklarında ve pencere kenarlarında sıkça görülen içi su dolu pet şişelerin ardındaki sır çözüldü. Çoğu kişinin dekoratif ya da rastgele bir hareket sandığı bu uygulamanın arkasında, kent yaşamında ev sahiplerinin imdadına yetişen doğa dostu bir hile yatıyor. İşte detaylar...

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Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

Evlerin balkon korkuluklarında ve pencere kenarlarında son dönemde içi su dolu şeffaf pet şişelerin yaygınlaşması dikkat çekiyor. Kent yaşamına hızla uyum sağlayan kuşların binaların kornişlerine ve saksılara konarak yol açtığı çevre kirliliği ile hijyen sorunlarına karşı ev sahipleri pratik bir çözüm uyguluyor. Zararsız bir "ürkütme" yöntemi olarak öne çıkan bu uygulamanın temelinde ise kuşların ani hareketlere ve parıltılara karşı gösterdiği doğal hassasiyet yer alıyor.

Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

KUŞLARI ZARARSIZCA ÜRKÜTEN OPTİK YANILSAMA

Kuşların ani hareketlere, parıltılara ve ışık çakmalarına karşı doğal bir hassasiyeti bulunur. İçi su dolu şeffaf pet şişe güneş ışığıyla temas ettiğinde bir mercek işlevi görür ve etrafa düzensiz ışık kırılmaları yayar:

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Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!
  • Işık Oyunları: Rüzgarın etkisiyle sallanan şişedeki su, sürekli değişen parlak yansımalar oluşturur.
  • Tehlike Algısı: Kuşların hassas görme duyusu bu ani parıltıları bir tehlike veya hareketli bir tehdit olarak algılar.
  • Zararsız Çözüm: Kuş koruma dernekleri ve uzmanlar, bu yöntemi hayvanları tuzağa düşürmeyen, onlara zarar vermeyen tamamen zararsız bir "ürkütme" çözümü olarak değerlendiriyor.
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Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

YÖNTEMDEN TAM VERİM ALMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Sahadaki tecrübeler bu yöntemin her zaman %100 sonuç vermediğini gösteriyor. Başarı oranını artırmak ve kuşların ortama alışmasını önlemek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

Doğru Şişe Seçimi: Kullanılan pet şişenin mutlaka etiketlerinden arındırılmış, tamamen şeffaf, ezilmemiş ve ağzına kadar suyla dolu olması gerekir.

Konum Değişikliği: Kuşlar zamanla sabit duran nesnelere alışabildiği için asılan şişelerin yüksekliğini ve açısını belirli aralıklarla değiştirmek önemlidir.

Ekstra Yansıtıcılar: Etkiyi katlamak adına su şişelerinin yanına eski CD'ler veya parlak şeritler asabilirsiniz.

Güvenlik Önlemi: Şişelerin rüzgarda düşüp kaza yaratmaması için korkuluklara veya demirlere çok sağlam bağlanması hayati önem taşır.

Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

BALKONDA PET ŞİŞE KULLANMANIN DİĞER 2 NEDENİ

Halk arasında pratik yaşam tüyoları (life hacks) için sıklıkla tercih edilen pet şişeler, balkonlarda farklı çözümler için de kullanılıyor:

Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

OTOMATİK ÇİÇEK SULAMA

Tatile çıkarken kapağına küçük bir delik açılan su dolu şişe saksı toprağına ters saplanır; böylece bitki ihtiyacı olan suyu yavaşça çeker.

Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

GERİ DÖNÜŞÜM SAKSILARI

5 litrelik pet şişelerin üst kısımları kesilerek dikey bahçeler oluşturulur; nane, maydanoz ve fesleğen yetiştirmek için ekonomik saksılara dönüştürülür.

Herkes balkonuna asmaya başladı: İçi su dolu şişelerin ardındaki gerçek ortaya çıktı!

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI!

İçi su dolu şeffaf pet şişeler doğrudan ve uzun süre güçlü güneş ışığına maruz kaldığında bir büyüteç etkisi yaratarak odaklandığı noktayı tutuşturabilir. Bu durum özellikle kuru yaprakların veya plastik yüzeylerin bulunduğu balkonlarda yangın riski oluşturabilir.

Uzmanlar, yangın tehlikesine karşı şişelerin doğrudan kırıcı güneş alan noktalar yerine gölgede kalan veya ışığı açılı alan noktalarda, dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini önemle vurguluyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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