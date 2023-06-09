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Herkes bu olayı konuşuyor: Baklava, cacık, Türk kahvesi derken şimdi de kokoreci çaldılar!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 15:59
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
15:59
Herkes bu olayı konuşuyor: Baklava, cacık, Türk kahvesi derken şimdi de kokoreci çaldılar!
Dünyaca ünlü bir yemek firması, ülkelerin sakatat yemeklerini değerlendirdi. Kokoreci Yunan yemeği olarak gösterdi. Bunun üzerine tepki gecikmedi. Kokoreç ustalarından jet cevap geldi: Yunanlılar önce yumurta kırmayı öğrensin. Kokoreç bizim… Kimselere vermeyiz!