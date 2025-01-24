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Haberler Yaşam Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak'ta ne yaşanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 01:35 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 01:35

Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak'ta ne yaşanacak?

Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana beklenen, gökyüzü gözlemcilerini ve astroloji tutkunlarını heyecanlandıran o tarih geldi. Gezegenlerin hizalanması olayı gerçekleşiyor. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün yan yana geldiği düzende en çok etkilenecek burçlar da belli oldu. Pek; 25 Ocak'ta ne olacak?

Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak’ta ne yaşanacak?

Gezegenlerin geçidi olarak nitelendirilen bu özel tarihte dört gezegen tüm ihtişamıyla gözlemcilerine görsel şölen sunacak. Güneş Sisteminin düzenini takip edecek gezegenler yan yana bir yelpaze oluşturacak. Bu görünüm bazı burçları derinden etkileyecek.

Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak’ta ne yaşanacak?

Bilim insanları tarafından görülmesi oldukça doğal karşılanan bu durumda gezegenler yan yana sıralanıyor. 25 Ocak'ta geçit töreni düzenleyecek gezegenler arasından 4 parlak gezegen gözle görülür şekilde yerlerini alacak.

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Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak’ta ne yaşanacak?

Kalan gezegenlerin karanlıkta kalması nedeniyle tüm geçidi izlemek isteyen seyirciler teleskoptan faydalanacak.

NASA'nın da yakından takip ettiği bu gökyüzü olayı astroloji tutkunlarını da ilgilendiriyor!

Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak’ta ne yaşanacak?

Venüs, Satürn, Jüpiter ve Mars yan yana dizildiğinde tüm burçlar da bunun etkisini görmüş olacak. Ancak 3 burç için durum biraz daha farklı seyrediyor.

Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak’ta ne yaşanacak?

GEZEGENLERİN HİZALANMASI 3 BURÇ İÇİN ŞANSI SİMGELİYOR!

25 Ocak'ta hizalanacak gezegenler 3 burç için şans simgesini elinde tutuyor:

Akrep Burcu:

Geçit töreni su burcu enerjisi yayacak. Akrep burçları hedeflerine doğru ilerlemek için bu şansı elinde tutuyor. Adım atmanın zam zamanı!

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