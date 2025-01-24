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Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak'ta ne yaşanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
01:35
Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak'ta ne yaşanacak?
Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana beklenen, gökyüzü gözlemcilerini ve astroloji tutkunlarını heyecanlandıran o tarih geldi. Gezegenlerin hizalanması olayı gerçekleşiyor. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün yan yana geldiği düzende en çok etkilenecek burçlar da belli oldu. Pek; 25 Ocak'ta ne olacak?