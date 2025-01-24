Herkesin beklediği o tarih kapıda! 25 Ocak’ta ne yaşanacak?

Gezegenlerin geçidi olarak nitelendirilen bu özel tarihte dört gezegen tüm ihtişamıyla gözlemcilerine görsel şölen sunacak. Güneş Sisteminin düzenini takip edecek gezegenler yan yana bir yelpaze oluşturacak. Bu görünüm bazı burçları derinden etkileyecek.