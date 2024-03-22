’HGS’ ve ’İSPARK’ tuzağı: Aman dikkat bu linke tıklamayın!

"KENDİ BİLDİĞİMİZ KANALLARDAN KURULUŞA ULAŞMAMIZ LAZIM"

Bu tarz mesajların gerçek ve sahte mi olduğunun linke tıklanmadan anlaşılmasının zor olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilgin Metin, "Bize herhangi bir e-posta ya da SMS mesajı geldiği zaman oradaki linklere kesinlikle tıklamamamız lazım. Eğer durumdan şüpheleniyorsak hemen telefon bankacılığına telefon ederek durumdan onları haberdar etmemiz lazım. Yani gelen linke tıklayarak işlem yapmak yerine kendimiz, kendi bildiğimiz kanallardan bankamıza ya da gerekli kuruluşa ulaşmaya çalışmamız lazım. Bu mesaja binlerce, on binlerce kişiye gönderiliyor, milyonlarca kişiye gönderiliyor ama bu mesaja kanacak az sayıda kişinin düşeceği hata çok büyük sonuçlara yol açabiliyor. Akıllı telefonların çıkmasıyla beraber telefon satın aldığımız zaman telefonların bu şekilde spam mesajları önleme özellikleri olabiliyor" dedi.

"OTOMATİK OLARAK SİLİYORUM"

Bu tarz mesajlarla sık sık karşılaştığını söyleyen Behlül Nevzatoğlu, "Böyle mesajlar alan çok kişi var. Sosyal medya da denk geliyoruz maalesef bu tür tuzaklara düşen insanlar var. Ben bilinçli olduğum için tıklamıyorum, otomatik olarak siliyorum" dedi. Bu gibi mesajları okumadan sildiğini söyleyen Zühal Kök ise, "Bu tarz mesajlara tıklayan ve dolandırılanları duyuyoruz ve üzülüyoruz. Neticede insanlar büyük bir emek harcayarak o paraları kazanıyorlar ve bir tık ile milyonları gidebiliyor insanların. Dolayısıyla bu konuda bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.