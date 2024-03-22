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'HGS' ve 'İSPARK' tuzağı: Aman dikkat bu linke tıklamayın!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
11:49
'HGS' ve 'İSPARK' tuzağı: Aman dikkat bu linke tıklamayın!
Dolandırıcıların yeni yöntemi HGS ve İSPARK borcu oldu... Dolandırıcılar, sahte avukat kimliği ile 'Borcunuzu ödemek için linke tıklayın' mesajları atarak ağlarına düşürüyor. Linki tıklayanlar sahte vergi dairesi sayfasına yönlendiriyor. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin, "Karşınızda sahte bir vergi dairesi sayfası çıkabilir. Ve burada sizin bir kredi kartı bilgileri girerek ödeme yapmanızı isteyebilirler ve kredi kartınızdan çok yüksek oranlarda paralar çekebilirler" dedi. Bilgin Metin, "Artık siber suçlar dünyada çok büyük oranlara ulaştılar. 2024 tahminlerine baktığımız zaman dünyada siber suçların 8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor" diye konuştu...