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Haberler Yaşam Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası okunuşu nasıldır ve ne zaman okunur?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:42

Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası okunuşu nasıldır ve ne zaman okunur?

Her yıl Mayıs ayının başında kutlanan Hıdırellez için heyecanlı bekleyiş başladı. Yöreden yöreye değişen ritüeller ve geleneklere göre bolluk, bereket ve şansın bu tarihlerde geleceğine inanılıyor. 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede günün anlam ve önemine özel eğlenceler düzenleniyor. Bu noktada; Hıdırellez duası okunuşu da merak ediliyor. Peki; Hıdırellez duası nedir? İşte Hıdırellez duası okunuşu ve geleneği

Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası okunuşu nasıldır ve ne zaman okunur?

Hıdrellez adı "Hızır-İlyas" isimlerinin halk arasında telaffuz edilen şekli olarak tanımlanır. Her yıl Mayıs ayının 5'i ve 6'sında günün anlam ve önemine özel eğlenceler düzenlenirken geleneklere göre; dilek dilenir ve gül ağacının dibine kese içinde kişilerin dilekleri ile para konulur. Peki; Hıdırellez duası nedir? İşte Hıdırellez duası okunuşu ve geleneği!

Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası okunuşu nasıldır ve ne zaman okunur?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Yüzlerce yıllık geleneklerden biri olan Hıdırellez bu sene ve her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Bu yıl Hıdırellez tarihleri Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor.

Hıdırellez 2022 yılında 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak, 6 mayıs Cuma ikindi ezanında bitecek.

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Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası okunuşu nasıldır ve ne zaman okunur?

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.

Doğanın canlandığı gün olarak bilinen Hıdırellez Bayramı baharın gelişi anlamını da taşıyor.

Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası okunuşu nasıldır ve ne zaman okunur?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2020 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir. Kutlamalar yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği de olur.

Hızır'ın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenilir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceğin; bu su ile kırk gün yıkanan kişinin gençleşip güzelleşeceğine inanılır.

"Hızır Hakkı" için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen genel bir adettir. Diyarbakır'da Ciğaret adıyla ayrı bir tören yapılır. Baharın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır.

Hızır'ın eli değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arifesinde yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır.

Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar "Hızır hakkı" için olmalıdır çünkü tüm bu hazırlıklar Hızır'a rastlamaya yöneliktir.

Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez duası okunuşu nasıldır ve ne zaman okunur?

HIDIRELLEZ DUASI

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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