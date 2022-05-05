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Haberler Yaşam Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri ile Hızır Gününüz kutlu olsun! EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022
Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:32

Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri ile Hızır Gününüz kutlu olsun! EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Hıdırellez Bayramı mesajları ile doğanın canlanışı kutlanıyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a birçok coğrafyada kutlanan 5-6 Mayıs yani Hızır ve İlyas aleyhisselamın yeryüzünde buluştuğu gün, gül ağacı altına bırakılacak dileklerle anlam kazanacak. Bu noktada sevdiklerinin bahar gününü kutlamak isteyenler en güzel Hıdırellez Günü mesajları ve sözlerini arıyor. Dilek dualarıyla birlikte anlam dolu ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları bu özel gün için en iyi tercihler arasında. İşte 2022 Hıdırellez mesajları ve sözleri…

Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri ile Hızır Gününüz kutlu olsun! EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

Hıdırellez mesajı ile baharın gelişini ve doğanın canlanışını kutlamak isteyenler SMS ve sosyal medya üzerinden sevdiklerine ulaşmaya başladı. Birbirinden güzel mesajlar ve sözler; 'Hıdırellez nasıl kutlanır?' sorusunun cevabını veriyor. Hızır Gününü şenliklerle geçirenler Hıdırellez kutlama mesajları ile sevdiklerinin dileklerinin kabul olmasını dileyecekler. Hıdırellez Bayramı mesajları ve sözleri çiçek fotoğraflarıyla da anlam kazanacak. İşte en güzel, anlamlı, dualı ve resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022…

Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri ile Hızır Gününüz kutlu olsun! EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

- Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

- Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

- Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

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Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri ile Hızır Gününüz kutlu olsun! EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

- Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin.

- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri ile Hızır Gününüz kutlu olsun! EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

- Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

- Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

Hıdırellez Günü mesajları ve sözleri ile Hızır Gününüz kutlu olsun! EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

- Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.

- Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

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