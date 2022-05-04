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Haberler Yaşam Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları
Giriş Tarihi: 04.05.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 12:58

Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları

Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan Hıdırellez mesajları için milyonların arayışı başladı. Yüzyıllardır süregelen gelenek Hıdırellez'de, büyük ateşler yakılır ve dilekler dilenir. Bugüne ait dileklerin iletmek isteyenler ise 'Hıdırellez gününüz kutlu olsun' yazısı ile sevdiklerine Hıdırellez mesajı göndermek istiyor. Biz de sevdiklerinizle iyi dilekleri paylaşmanız adına en güzel hıdırellez mesajlarını derledik. İşte Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022

Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları

Hıdırıllez mesajları ve sözleri günün önemine binaen araştırılıyor. Bahar kutlamalarından biri olan Hıdırellez için vakit geldi. Özellikle son zamanlarda daha zengin etkinliklerle kutlanan ve yazın habercisi olan Hıdırellez gecesinde insanlar eğleniyor ve dilek tutuyor. SMS, Whatsapp, Facebook ya da Twitter yoluyla paylaşabileceğiniz, iyi dileklerinizi iletebileceğiniz Hıdırellez mesajları, sözleri haberimizde yer alıyor. İşte Hıdırellez mesajları ve sözleri

Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları

EN GÜZEL HIDIRELLEZ MESAJLARI

- Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

- Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

- Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

- Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

- Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

- Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.

- Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

- Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin.

- Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

- Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.

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Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları

- Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.

- Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

- Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

- Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

- Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.

Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları

- Bu akşam Hıdırllez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.

- Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

- Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

- Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun.

Hıdırellez mesajları ve sözleri 2022: En güzel, kısa, uzun ve resimli Hıdırellez kutlama mesajları

HIDIRELLEZ SÖZLERİ

- Hıdırellez yağmularının damlaları altın olur.

- Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

- Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.

- Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

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