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Hıdırellez ne zaman, hangi tarihte kutlanır, ritüelleri ve gelenekleri neler? 2025 Hıdırellez tarihi
Giriş Tarihi: 27.04.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
19:26
Hıdırellez, baharın gelişini simgeleyen ve coşkuyla kutlanan geleneksel bir gündür. Anadolu'nun derin kültüründen gelen bu özel gün, doğanın uyanışını ve bollukla bereketin müjdesini verir. 2025 yılı itibarıyla Hıdırellez, yine büyük bir heyecanla kutlanacak. Peki, 2025'te Hıdırellez ne zaman olacak? İşte bu yılın Hıdırellez tarihi ve gelenekeleri ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...