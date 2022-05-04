Haberler Yaşam HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

Giriş Tarihi: 04.05.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 21:34

HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

Hıdırellez Bayramı için sayılı saatler kala bu özel günde dilek dilemek isteyenler Hıdırellez kökeni ile birlikte günün anlam ve önemini daha iyi kavramak istiyor. Özellikle Orta Asya ve Balkan coğrafyaları için oldukça önem arz eden Hıdırellez kısaca doğanın canlandığı zaman ve Hızır ve İlyas aleyhisselamın yeryüzünde buluşması anlamına geliyor. Bahar ateşi ile hatırlanan Hıdırellez ritüelleri de yüzyıllardır korunmakta olan gelenekler arasında. Peki, Hıdırellez nedir, ne demek? Hıdırellez ritüelleri nelerdir, ne yapılır, dilek nasıl dilenir, gül ağacı dilek duası nasıl yapılır? İşte Hıdırellez anlamı ve önemi…