Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 21:34

HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

Hıdırellez Bayramı için sayılı saatler kala bu özel günde dilek dilemek isteyenler Hıdırellez kökeni ile birlikte günün anlam ve önemini daha iyi kavramak istiyor. Özellikle Orta Asya ve Balkan coğrafyaları için oldukça önem arz eden Hıdırellez kısaca doğanın canlandığı zaman ve Hızır ve İlyas aleyhisselamın yeryüzünde buluşması anlamına geliyor. Bahar ateşi ile hatırlanan Hıdırellez ritüelleri de yüzyıllardır korunmakta olan gelenekler arasında. Peki, Hıdırellez nedir, ne demek? Hıdırellez ritüelleri nelerdir, ne yapılır, dilek nasıl dilenir, gül ağacı dilek duası nasıl yapılır? İşte Hıdırellez anlamı ve önemi…

HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

Hıdırellez tarihçesi dilek dileyeceklerin gündemindeki yerini aldı. 5-6 Mayıs 2022 tarihlerinde idrak edilecek Hıdırellez Bayramı bu yıl pandemi ardından çeşitli şenliklere sahne olacak. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'ın tarihine uzanan Hıdırellez, Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. UNESCO'nu 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Hıdırellez nedir, ne demek, ne yapılır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir, dileği nasıl dilenir, gül ağacı dilek duası nasıl yapılır? Hıdırellez neden kutlanır? İşte tüm cevaplar…

HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez kısaca bahar aylarının gelişiyle birlikte doğanın canlanması ve dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün anlamına geliyor.

Hıdırellez baharın gelişini kutlamanın yanı sıra Hızır ve İlyas Aleyhisselamın buluştukları günü kutlamak ve bu gecede herkesin yardımına koşan Hızır'a denk gelme inancı nedeniyle kutlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Özellikle Anadolu bölgesinde halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan hemen önce yeşil ve suya yakın kırlara giderek çeşitli şenlikler içerisinde yer alır. Bu şenliklerde tercih edilen yer yeşillik, ağaçlık, su kenarı ya da türbe yanı olabilir. Bu yerlere 'Hıdırlık' ismi veriliyor.

HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

Hızır'ın uğrayacağını düşündükleri bu yerlerde çiçekler toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kurban edilir. Toplanan çiçeklerin kaynatılıp içilmesi de bir başka gelenek.

HIDIRELLEZ NEDİR? Hıdırellez Bayramı ritüelleri ile gül ağacı dilek duası nasıl yapılır, neden kutlanır?

Hıdırellez Bayramı arifesinde yapılan yiyeceklerin, cüzdanların, para keselerinin ağzı açık bırakılır. Hızır aleyhisselamın bereket dağıtacağı yönündeki inanış hala uygulanıyor.

SON DAKİKA