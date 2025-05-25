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Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
21:51
Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir?
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir? için araştırmalar başladı. İşte o 100 TL değerindeki sorunun cevabı