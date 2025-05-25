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Haberler Yaşam Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir?
Giriş Tarihi: 25.05.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 21:51

Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir?

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Mayıs günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir? için araştırmalar başladı. İşte o 100 TL değerindeki sorunun cevabı

Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları’na girmiştir?

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir? 100 bin TL'lik sorusunun yanıtı

Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları’na girmiştir?

Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir?

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Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları’na girmiştir?

A-Pasaport

B-Kredi Kartı

C-Sürücü Belgesi

D- Otomobil ruhsatı

Hindistanlı Manis Dhameja hangisinden geçerli ve kullanılabilir 1638 adedine sahip olarak Guiness Dünya Rekorları’na girmiştir?

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