Haberler Yaşam Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 15:12

Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonucu 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 103 kişi yaralandı. Meydana gelen iki büyük deprem kış mevsiminde yaşanması sebebiyle depremzedelerin hipotermi riski bulunuyor. Bu noktada, "hipotermi nedir, belirtileri neler, kaç derecede olur?" sorusu yanıt arıyor. Özellikle soğuk havada barınaksız vatandaşlar riskin kıyısına geziyorken, AFAD tarafından battaniye ve ısınma takviyesi yapılıyor. Peki, hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur? İşte detaylar