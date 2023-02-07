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Haberler Yaşam Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 15:12

Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan deprem sonucu 3 bin 432 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 103 kişi yaralandı. Meydana gelen iki büyük deprem kış mevsiminde yaşanması sebebiyle depremzedelerin hipotermi riski bulunuyor. Bu noktada, "hipotermi nedir, belirtileri neler, kaç derecede olur?" sorusu yanıt arıyor. Özellikle soğuk havada barınaksız vatandaşlar riskin kıyısına geziyorken, AFAD tarafından battaniye ve ısınma takviyesi yapılıyor. Peki, hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur? İşte detaylar

Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

Hipotermi nedir, neden ve kaç derecede olur sorusu dün sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Karakışın yaşandığı Malatya, Kayseri ve Gaziantep'te binlerce vatandaş enkaz altında bekliyor. Peki, Hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, tedavisi nasıl olur? İşte detaylar

Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, vücut ısısının 35 derecenin altına düşmesi sonucu ortaya çıkar. İnsan vücudu normalde 37 derece bir sıcaklığa sahiptir. Eğer bu ısıyı korunmaz hale gelirse, hipotermi hastalığı devreye girer. Hipotermi, genellikle yağmur, rüzgar, kar veya soğuk havaya maruz kalan kişilerde görülür. Özellikle soğuk havada uzun süre korumasız kalan kişilerde hipotermi sık görülen bir sorundur. Zamanında müdahale edilmeyen kişilerde kalp ritim bozukluğu, kalp yetersizliği hatta ani kalp durmasına yol açabilir.

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Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

HİPOTERMİ NEDEN OLUR?

Vücut ısısında olağan dışı düşüşe neden olan faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Yetersiz giysi ya da düşük dış ortam sıcaklığı

Soğuk havalarda yetersiz hareket etme

Sıcak havalarda bile suda uzun sürelerle kalmak

Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

Soğuk suya düşmek

Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda: ıslak veya nemli giysiler

Vücutta geniş çaplı yanıklar

Karlı havalarda kaza geçirmek

Hiportermi nedir ve nasıl olur? Depremde hipotermi belirtileri nelerdir, neden olur, kaç derecede olur?

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler hipoterminin derecesine göre değişkenlik gösterir.

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