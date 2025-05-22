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HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
09:42
HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları açıklandı mı?
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için geri sayım başladı. 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınava, ÖSYM verilerine göre 5 bin 912 aday katıldı. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine uygun olarak 22 Mayıs 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, puanlarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile kolayca öğrenebilecek. İşte, , HMGS sonuçları sorgulama ekranı...