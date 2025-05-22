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Haberler Yaşam HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:42

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları açıklandı mı?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için geri sayım başladı. 27 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınava, ÖSYM verilerine göre 5 bin 912 aday katıldı. Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine uygun olarak 22 Mayıs 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, puanlarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile kolayca öğrenebilecek. İşte, , HMGS sonuçları sorgulama ekranı...

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı?

2025 HMGS sonuçları için heyecan dorukta! 27 Nisan'da yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçlarının açıklanacağı gün geldi çattı. ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ''sonuc.osym.gov.tr'' adresinden kolayca öğrenebilecek. Peki, 2025 HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile sonuç sorgulama ekranı...

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı?

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025-HMGS/1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde yapıldı.

ÖSYM'nin takvimine göre, 2025 HMGS sonuçları bugün, 22 Mayıs Perşembe günü açıklanacak. Ancak sonuçların tam açıklanma saati henüz belli değil.

Genellikle ÖSYM, sınav sonuçlarını sabah saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.

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HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı?

HMGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacaktır; adaylara ayrıca posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler.

Sonuç belgesinde adayın aldığı puan, doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınavdaki başarı durumu (başarılı/başarısız) belirtilecektir.

HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacaktır; yanlış cevaplar puanlamaya etki etmeyecektir.

Her bir soru eşit puan değerine sahiptir ve sınav toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların doğru cevap sayısı, ham puan olarak kabul edilecektir. Bu ham puanlar kullanılarak, adayların sınav puanları 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 2025-HMGS/1 sonuçları açıklandı mı?