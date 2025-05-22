HMGS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları açıklandı mı?

2025 HMGS sonuçları için heyecan dorukta! 27 Nisan'da yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçlarının açıklanacağı gün geldi çattı. ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları bugün erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ''sonuc.osym.gov.tr'' adresinden kolayca öğrenebilecek. Peki, 2025 HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ile sonuç sorgulama ekranı...