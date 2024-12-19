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HOLDİNG 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Holding son bölüm izle tek parça, full HD
Giriş Tarihi: 19.12.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
19:39
HOLDİNG 3. BÖLÜM İZLE: ATV canlı yayın ekranı ile Holding son bölüm izle tek parça, full HD
ATV ekranlarının yeni dizisi Holding etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Her hafta perşembe günleri seyirci karşısına çıkan yapımın bu hata yayınlanan yeni bölümünde Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler gibi usta isimleri kadrosunda buluşturan Holding son bölüm izle ekranı ile gündemde. İşte, Holding 3. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...