Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar
Giriş Tarihi: 02.06.2021 18:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 18:16

Bu 'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar

'nın belki de en popüler ve sevilen modeli 'tir. Uzun zamandır üretimde olan Civic kısa süre önce 2022 modeliyle resmen ortaya çıkmıştı. otomotiv devi yeni Civic'in üretimi üstüne yoğunlaşmış durumda. Fakat merkezli üretici dikkat çekici başka bir araca daha imza attı. Bu modelden dünyada sadece bir tane var. Araca milyon doları bulan teklifler bile yapıldı. Honda ise ise bu teklifleri geri çevirdi. İşte ünlü markanın özel aracı...

Bu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar

Otomobil üreticileri bazı zamanlar ilginç modellere imza atabiliyorlar. Type R modelini farklı bir şekilde modifiye ettiler. Ortaya ise Type R Pickup çıktı. Konsept olarak hazırlanan bu araç oldukça ilgi çekti.

Bu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar

İngiltere, standart modelin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra Honda Type R Pickup Truck Concept modelini ortaya çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar

Bu araç Swindon'daki üretim tesisinde 'nın Ürün Mühendisliği bölümünden olan uzman bir ekip tarafından P Projesi adı altında geliştirildi. Standart modelin modifiyeli hali olan araç, en hızlı Pickup'lardan biri.

Bu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar

Ekip konsepti oluşturmak için bir ön üretim modelinden yararlandı. Araç 0'dan 100 km'ye 6 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 265 km.

Bu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar

İngiltere'nin başkanı Phil Webb ise aracın üretimiyle ilgili herhangi bir planları olmadığını belirtti.

SON DAKİKA