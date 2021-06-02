Bu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar

HaberlerYaşamBu Honda Civic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar
Giriş Tarihi: 02.06.2021 18:04Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 18:16
Bu HondaCivic'ten başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif ettiler, ama yine satmadılar
Honda'nın belki de en popüler ve sevilen modeli Civic'tir. Uzun zamandır üretimde olan Civic kısa süre önce 2022 modeliyle resmen ortaya çıkmıştı. Japon otomotiv devi yeni Civic'in üretimi üstüne yoğunlaşmış durumda. Fakat Tokyo merkezli üretici dikkat çekici başka bir araca daha imza attı. Bu modelden dünyada sadece bir tane var. Araca milyon doları bulan teklifler bile yapıldı. Honda ise ise bu teklifleri geri çevirdi. İşte ünlü markanın özel aracı...