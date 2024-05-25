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Haberler Yaşam Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 11:14

Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Polis, Hint Horozunu Koruma Yetiştirme ve Yardımlaşma Derneğine düzenlediği operasyonda, horoz dövüştürülüp yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Ekipler 46 kişiye 295 bin 470 TL para cezası kesti. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR
Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar ilçesindeki Hint Horozu'nu Koruma Yetiştirme ve Yardımlaşma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü bilgisini aldı.

Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı

POLİSLER İZLEYİCİ OLARAK DERNEĞE GİRDİ!

İzleyici olarak derneğe giren polis, çok sayıda kişinin bahis oynadığını belirledi. Bunun üzerine ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle operasyon düzenledi.

Horoz Koruma Derneğine 'Horoz Dövüşü' operasyonu: 7 gözaltı

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Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı

HOROZLAR KORUMA ALTINA ALINDI!

Ekipler, dövüştürülen 16 Hint horozunu koruma altına alarak Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü.

Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı

Yapılan aramalarda 41 bin TL para ve sözde birincilik kupasına da el konuldu. İçerideki 46 kişiye 295 bin 470 TL para cezası kesildi.

Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı

Polis, ayrıca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden A.G., M.İ., A.B., A.A., H.Y., C.Y. ve S.A.'yı gözaltına aldı.

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