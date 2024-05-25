Haberler
Yaşam
Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı
Giriş Tarihi: 25.05.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
11:14
Horoz Koruma Derneğinde horoz dövüştürdüler! Polisler skandalı bakın nasıl ortaya çıkardı
Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Polis, Hint Horozunu Koruma Yetiştirme ve Yardımlaşma Derneğine düzenlediği operasyonda, horoz dövüştürülüp yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti. Ekipler 46 kişiye 295 bin 470 TL para cezası kesti. 7 şüpheli gözaltına alındı.