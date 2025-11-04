Hudeybiye Antlaşması Maddeleri - Hudeybiye Antlaşması Kimler Arasında Yapılmıştır, Sonuçları Neler?

Hudeybiye Barış Antlaşması, İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) önderliğindeki Müslümanlar ile Mekke'nin güçlü kabilesi Kureyş arasında imzalanan bu antlaşma, o dönemde kısa vadede Müslümanlar aleyhine görünse de uzun vadede İslam'ın yayılışını hızlandıran büyük bir diplomatik başarı olmuştur. Peki, Hudeybiye Antlaşması nedir, ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır, maddeleri ve sonuçları nelerdir?