Hudeybiye Antlaşması Maddeleri - Hudeybiye Antlaşması Kimler Arasında Yapılmıştır, Sonuçları Neler?
Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:36
Hudeybiye Antlaşması, İslam tarihinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Mekke müşrikleri arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma, Müslümanların siyasi güçlerini pekiştirmesi ve İslam'ın Arabistan'da yayılması açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Peki, Hudeybiye Antlaşması ne zaman ve nerede imzalandı, tarafları kimlerdi, maddeleri ve sonuçları nelerdi?