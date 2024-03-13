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Haberler Yaşam Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 11:12

Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde hukuk fakültesi öğrencisi Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında para yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Cinayetin, Canan Kabil'in geçtiğimiz yıl babasından kalan mirasın paylaşımı yüzünden işlendiği ortaya çıktı. SABAH, kan donduran cinayetle ilgili ayrıntılara ulaştı...

Cennete ÜSTEMEL
Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

Çanakkale'de dün sabaha karşı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Canan Kabil, (48) 10 yıl önce eşinden ayrılarak iki çocuğuyla birlikte İstanbul'dan memleketi Gelibolu'ya taşındı. Oğlu Furkan Sülünoğlu (25) Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görürken, abisi İstanbul'da oto alım satım işleriyle uğraşıyordu.

Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORLARDI KALDI
İddiaya göre anne Kabil ve oğlu Furkan Sülünoğlu uzun süredir psikolojik destek alıyordu. Genç çocuk sağlık sorunları nedeniyle dönem dönem okula gitmiyordu.

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Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

MİRAS KALDI
Geçtiğimiz yıl Canan Kabil, babasını kaybetti ve kendisine yüklü miktarda miras kaldı. Genç kadın bu mirastan kendine kalan daire ve arazilerin kiraları ile geçinirken; iddiaya göre mirasın paylaşımı konusunda da kardeşiyle sorunlar yaşıyordu.

Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

TARTIŞMA ÇIKTI
Dün sabah saatlerinde Furkan Sülünoğlu ile annesi arasında miras paylaşımı ve para konusunda tartışma başladı.İddiaya göre bir süredir ilaçlarını kullanmayan genç çocuk, tartışma sırasında kendisini kaybetti.

Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada mutfaktan bulduğu bıçağı kapan Furkan Sülünoğlu, annesini kalbinden bıçakladı.

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