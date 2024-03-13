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Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
11:12
Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!
Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde hukuk fakültesi öğrencisi Furkan Sülünoğlu ile annesi Canan Kabil arasında para yüzünden başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Cinayetin, Canan Kabil'in geçtiğimiz yıl babasından kalan mirasın paylaşımı yüzünden işlendiği ortaya çıktı. SABAH, kan donduran cinayetle ilgili ayrıntılara ulaştı...