Hukuk öğrencisi annesini öldürdü: Sebebi inanılır gibi değil!

MİRAS KALDI

Geçtiğimiz yıl Canan Kabil, babasını kaybetti ve kendisine yüklü miktarda miras kaldı. Genç kadın bu mirastan kendine kalan daire ve arazilerin kiraları ile geçinirken; iddiaya göre mirasın paylaşımı konusunda da kardeşiyle sorunlar yaşıyordu.