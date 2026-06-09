Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Serinin ikinci filmi olmasına rağmen kronolojik olarak ilk filmden 7 yıl öncesini anlatan yapım, izleyiciyi 1949 yılına götürüyor. Xate, henüz belediye başkanı olmamıştır ve eşi Aziz Veysel Nuroğlu'nun belediye başkanlığı döneminde ev işleriyle meşgul bir kadındır.

Ancak kasabanın hırslı siyasetçisi Faruk, başkanlık koltuğuna göz dikmiştir. Aziz Veysel'in başına gelen beklenmedik bir olay, dürüstlüğüyle tanınan Xate ile kurnazlıklarıyla bilinen Faruk'u seçim meydanlarında karşı karşıya getirir.