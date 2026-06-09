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Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:51

Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?

Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Hükümet Kadın 2, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güldüren hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, ilk filmin ardından yaşanan olayları konu alıyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler, konusu ve oyuncularının yanı sıra çekim yeri ve çekim tarihini de araştırıyor.

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Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?

Bu akşam TV'de yayınlanacak Hükümet Kadın 2 filmi, komedi severlerin gündeminde yer alıyor. Başrollerinde sevilen oyuncuların bulunduğu yapım, renkli karakterleri ve sıcak Anadolu hikayesiyle öne çıkıyor. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine dair detaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN 2 KONUSU

Serinin ikinci filmi olmasına rağmen kronolojik olarak ilk filmden 7 yıl öncesini anlatan yapım, izleyiciyi 1949 yılına götürüyor. Xate, henüz belediye başkanı olmamıştır ve eşi Aziz Veysel Nuroğlu'nun belediye başkanlığı döneminde ev işleriyle meşgul bir kadındır.

Ancak kasabanın hırslı siyasetçisi Faruk, başkanlık koltuğuna göz dikmiştir. Aziz Veysel'in başına gelen beklenmedik bir olay, dürüstlüğüyle tanınan Xate ile kurnazlıklarıyla bilinen Faruk'u seçim meydanlarında karşı karşıya getirir.

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Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN 2 OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Sermiyan Midyat
  • Ercan Kesal
  • Mahir İpek
  • Gülhan Tekin
  • Burcu Gönder
  • Dilek Yorulmaz
  • Bülent Çolak
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Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?

HÜKÜMET KADIN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Mardin'in Midyat ilçesindeki köyde çekilmiştir.

Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV’de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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