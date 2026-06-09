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Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:51
Hükümet Kadın 2 konusu ve oyuncuları: Bu akşam TV'de! Hükümet Kadın ne zaman ve nerede çekildi?
Türk sinemasının sevilen komedi filmlerinden Hükümet Kadın 2, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güldüren hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, ilk filmin ardından yaşanan olayları konu alıyor. Filmi yeniden izlemek isteyenler, konusu ve oyuncularının yanı sıra çekim yeri ve çekim tarihini de araştırıyor.