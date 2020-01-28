Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira
Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira
Birçok kişi araç alırken, hasarlı olup olmadığına dikkat eder. Ve araba alım-satım işlerinde aracın en az hasarlı olması istenir. Ancak bu vatandaşın aldığı arabanın durumu görenleri hayrete düşürüyor. 1200 liraya aldığı hurda aracı öyle bir hale getirdi ki değeri şuan tam 8 milyon lira... İşte hasarlı aracın inanılmaz değişimi...
Giriş Tarihi: 28.01.2020
18:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
18:35
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