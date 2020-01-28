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  • Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira

Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira

Birçok kişi alırken, hasarlı olup olmadığına dikkat eder. Ve alım-satım işlerinde aracın en az hasarlı olması istenir. Ancak bu vatandaşın aldığı arabanın durumu görenleri hayrete düşürüyor. 1200 liraya aldığı hurda aracı öyle bir hale getirdi ki değeri şuan tam 8 milyon lira... İşte hasarlı aracın inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 28.01.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 18:35
Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira

Modifiye uzmanı JF Launier sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 liraya aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı. İşte aracın ilk hali bu. Çürümüş ve kullanılmaz halde.

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Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira

Tüm her şeye rağmen Launier, hurda arabayla aylarca uğraştı. Tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon lira. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira
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Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira
Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira
Hurda arabanın dönüşümü şaşkına çevirdi! 1200 liraya aldığı hasarlı aracın değeri şuan tam 8 milyon lira
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