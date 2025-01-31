HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis’ten geçti mi?

İLK KEZ 2003 YILINDA UYGULANDI

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.

2010 ve 2011'de devam eden ve nakdi destek verilen teşvikle kaydı silinen araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 73.9 arttı.

2012 ve 2014 yılları arasında belirli bir model yılına ait olan motorlu araçların hurdaya ayrılması halinde, belirlenen tarihe kadar olan motorlu taşıtlar vergisi, faizi, ceza, gecikme zammı ve faizi ile idari para cezalarının silinmesi çeklinde oldu. Son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürürlükte kaldı.

2018 ve 2019 yılları arasında belirlenen şartları taşıyan motorlu araçların hurdaya çıkarılması halinde aynı cinsten yeni bir aracın satın alınmasında tahsil edilecek ÖTV miktarından belirlenen tutar kadar indirim sağlanması öngörüldü.

2019 yılından bu yana hurda aracı olanlara ÖTV indirimi gerçekleştirilmiyor.