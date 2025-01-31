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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 19:21 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:22

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis'ten geçti mi?

Hurda araç teşvikinin Şubat ayında çıkıp çıkmayacağı konusunda son dakika haberleri gündemde. Şubat 2025'te hurda araç sahiplerine yönelik merakla beklenen ÖTV muafiyeti düzenlemesinin meclise gelip gelmediği ve ne zaman çıkacağı, otomobil almayı düşünen birçok vatandaş tarafından sorgulanan en önemli konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda gözler, TBMM'ye çevrildi. Peki, Hurda araç teşviki çıktı mı, ne zaman çıkacak? ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis’ten geçti mi?

Şubat 2025'te hurda araç sahiplerinin beklediği tasarı, Meclis'ten geçecek mi merak ediliyor. Hurda araçlara yönelik ÖTV muafiyeti düzenlemesi, otomobil sektöründeki yeni dönemin kapılarını aralayabilir. Peki, bu düzenleme ne zaman hayata geçecek? ÖTV'siz araç alımı mümkün olacak mı? Tüm gözler şu an TBMM'de! İşte, Hurda araç teşviki son durum!

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis’ten geçti mi?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E SUNULDU!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

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HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis’ten geçti mi?

HURDA TEŞVİKİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Şu an itibarıyla, hurda teşviki kanun teklifi TBMM'de görüşülmeyi bekliyor ve henüz yasalaşmadı. Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla, 2000 model ve altındaki araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç alımı şu an mümkün değil. Gelişmeler yaşandıkça habere eklenecektir.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis’ten geçti mi?

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.

Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV MUAFİYETİ 2025 | Hurda araç teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecekek? Meclis’ten geçti mi?

İLK KEZ 2003 YILINDA UYGULANDI

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.

2010 ve 2011'de devam eden ve nakdi destek verilen teşvikle kaydı silinen araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 73.9 arttı.

2012 ve 2014 yılları arasında belirli bir model yılına ait olan motorlu araçların hurdaya ayrılması halinde, belirlenen tarihe kadar olan motorlu taşıtlar vergisi, faizi, ceza, gecikme zammı ve faizi ile idari para cezalarının silinmesi çeklinde oldu. Son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yürürlükte kaldı.

2018 ve 2019 yılları arasında belirlenen şartları taşıyan motorlu araçların hurdaya çıkarılması halinde aynı cinsten yeni bir aracın satın alınmasında tahsil edilecek ÖTV miktarından belirlenen tutar kadar indirim sağlanması öngörüldü.

2019 yılından bu yana hurda aracı olanlara ÖTV indirimi gerçekleştirilmiyor.

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