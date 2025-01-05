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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:53

HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?

Türkiye'de araç sahipleri için önemli bir değişiklik kapıda. Hurda teşviki ile 2000 model altı araçlar için çıkarılması planlanan ÖTV muafiyeti yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne kanun teklifi olarak sunuldu. Bu yasa tasarısı, özellikle 25 yaş üstü araçların trafiğe çıkmasını engellemeyi, emisyon değeri düşük ve yeni nesil araçların trafiğe kazandırılmasını hedefliyor. Meclis'teki görüşmelerin ardından, kanunun yürürlüğe girmesi durumunda, yaklaşık 3 milyon araç bu düzenleme kapsamında olacak. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…

HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

2000 model altı hurda araçlar İçin ÖTV İndirimi teklifi, Türkiye'de araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir düzenleme olarak gündemde. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi, 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması ve yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öneriyor. Bu teklif, 2019 yılından bu yana uygulamada olmayan hurda araç teşvikini yeniden hayata geçirecek. Peki; hurda teşviki nasıl uygulanacak? Hurda teşviki ile ÖTV indirimli satışa sunulacak araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ
Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı.

Gerekçe olarak ise "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

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HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır." denildi.

HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Eski otomobillerin geri dönüşüme verilmesini sağlamak, bu araçların yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan kanun henüz görüşülmek üzere teklif aşamasında.

Kanunla ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Ancak hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi halinde son yıllarda düşen yerlilik oranı, fiyatlar ve eski araçların hurdaya ayrılması noktasında faydalı olacağı belirtiliyor.

HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz alınabilecek araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ İLE ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇLAR

Hurda teşviki ile alınabilecek araçların Türkiye'de üretilmiş olan araçlar olması bekleniyor.

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