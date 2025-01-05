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HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 05.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
14:53
HURDA TEŞVİKİ 2025: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri?
Türkiye'de araç sahipleri için önemli bir değişiklik kapıda. Hurda teşviki ile 2000 model altı araçlar için çıkarılması planlanan ÖTV muafiyeti yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne kanun teklifi olarak sunuldu. Bu yasa tasarısı, özellikle 25 yaş üstü araçların trafiğe çıkmasını engellemeyi, emisyon değeri düşük ve yeni nesil araçların trafiğe kazandırılmasını hedefliyor. Meclis'teki görüşmelerin ardından, kanunun yürürlüğe girmesi durumunda, yaklaşık 3 milyon araç bu düzenleme kapsamında olacak. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…