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HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
14:13
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren hurda teşviki kanun teklifi son dakika gelişmeleri ile gündemde. Düzenleme kapsamında 2000 model ve daha eski araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanacak. Kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu. Bu yasa ile 25 yaşını geçen araçlar hurdaya alınacak ve yerine alınacak yeni araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacak. Yasa kabul edilirse, yaklaşık 3 milyon araç bu düzenlemeden faydalanacak. Peki, hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek? İşte detaylar…