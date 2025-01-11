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Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 14:13

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye'de araç sahiplerini yakından ilgilendiren hurda teşviki kanun teklifi son dakika gelişmeleri ile gündemde. Düzenleme kapsamında 2000 model ve daha eski araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanacak. Kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu. Bu yasa ile 25 yaşını geçen araçlar hurdaya alınacak ve yerine alınacak yeni araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacak. Yasa kabul edilirse, yaklaşık 3 milyon araç bu düzenlemeden faydalanacak. Peki, hurda teşviki ne zaman yürürlüğe girecek, hangi araçlar ÖTV'siz alınabilecek? İşte detaylar…

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

2000 model ve daha eski araçlar için hurda teşviki kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu düzenleme, hurda araç teşvikini yeniden başlatmayı hedefliyor. Bu kanun teklifi yürürlüğe girerse araçlarını geri dönüşüme verenler, Türkiye'de üretilen yeni araçları bir kez ÖTV ödemeden alabilecek. Peki, hurda teşviki çıktı mı, nasıl uygulanacak? İşte, ÖTV indirimli araçlar hakkında detaylar...

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ
Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı.

Gerekçe olarak ise "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

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HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir.

25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır." denildi.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Eski otomobillerin geri dönüşüme verilmesini sağlamak, bu araçların yerine daha çevreci ve güvenli yerli üretim araçların alınmasını teşvik etmeyi amaçlayan kanun henüz görüşülmek üzere teklif aşamasında.

Kanunla ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Ancak hurda teşvikinin yürürlüğe girmesi halinde son yıllarda düşen yerlilik oranı, fiyatlar ve eski araçların hurdaya ayrılması noktasında faydalı olacağı belirtiliyor.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ | 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

İLK KEZ 2003 YILINDA UYGULANDI
Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.

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