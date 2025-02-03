Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:23

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araçlar hangileri?

2000 model ve daha eski araç sahiplerine müjdeli bir haber geldi. Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV ödemeksizin sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. Bu düzenleme, trafikteki yaşlı ve yüksek emisyon salınımı yapan araçların yerini, daha güvenli ve çevre dostu modellere bırakmasını hedefliyor. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz araçlar hangileri?

25 yaş ve üzeri araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren hurda teşvikiyle ilgili son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi, 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin eski araçlarını hurdaya teslim ederek, ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre araç alma fırsatına kavuşmasını öngörüyor. Bu düzenleme, trafikteki eski ve çevreye zarar veren araçların yerine daha güvenli ve çevreci modellerin geçmesini amaçlıyor. Peki, hurda teşviki yasalaştı mı, 2025 yılında yürürlüğe girecek mi? Hurda teşviki nasıl uygulanacak ve kimler yararlanabilecek?

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E SUNULDU!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz araçlar hangileri?

HURDA TEŞVİKİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Şu an itibarıyla, hurda teşviki kanun teklifi TBMM'de görüşülmeyi bekliyor ve henüz yasalaşmadı. Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla, 2000 model ve altındaki araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç alımı şu an mümkün değil. Gelişmeler yaşandıkça habere eklenecektir.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz araçlar hangileri?

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?
Teklifte yerli üretim araçların kapsam dahiline alınması öngörülüyor. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.

Bu modeller Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10, Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve VW Transporter olacak.

HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV’siz araçlar hangileri?

İLK KEZ 2003 YILINDA UYGULANDI
Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.

SON DAKİKA