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HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araçlar hangileri?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
01:23
HURDA TEŞVİKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: 2000 model ve altı araç sahipleri dikkat! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araçlar hangileri?
2000 model ve daha eski araç sahiplerine müjdeli bir haber geldi. Hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV ödemeksizin sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. Bu düzenleme, trafikteki yaşlı ve yüksek emisyon salınımı yapan araçların yerini, daha güvenli ve çevre dostu modellere bırakmasını hedefliyor. Peki, Hurda teşviki çıktı mı? Hurda teşviki ile ÖTV'siz alınabilecek araçlar hangileri? İşte, detaylar…