Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Hüseyin Yüksel cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündemine yerleşti. Tire'de iki arkadaşıyla birlikte alkol aldığı sırada av tüfeğiyle öldürülen Yüksel'in katili aranırken cinayeti kimin neden işlediği merak ediliyor. 6 Kasım akşamı cinayete kurban giden maktul ile ilgili olarak Hüseyin Yüksel katili kimdir, cinayeti kim yaptı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Hüseyin Yüksel cinayeti çözüldü mü, katil kim? İşte Hüseyin Yüksel cinayetinin detayları...