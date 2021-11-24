Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 13:53

Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Hüseyin Yüksel cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonların gündemine yerleşti. Tire'de iki arkadaşıyla birlikte alkol aldığı sırada av tüfeğiyle öldürülen Yüksel'in katili aranırken cinayeti kimin neden işlediği merak ediliyor. 6 Kasım akşamı cinayete kurban giden maktul ile ilgili olarak Hüseyin Yüksel katili kimdir, cinayeti kim yaptı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Hüseyin Yüksel cinayeti çözüldü mü, katil kim? İşte Hüseyin Yüksel cinayetinin detayları...

Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!

Müge Anlı programında yeniden gündeme taşınan Hüseyin Yüksel cinayeti milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. İzmir'in Tire ilçesinde cinayete kurban giden 55 yaşındaki Yüksel'i kimin öldürdüğü merak ediliyor. Programda Yüksel'in yakın ilişkiler kurmaya çalıştığı kadınlar birinin ise Fadime Koç olduğuna yönelik iddialar bulunurken cinayetle ilgili şüpheler de genç kadının boşandığı eşi Celal Soydan'a yoğunlaşıldı. Peki Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel'in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!

Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!

HÜSEYİN YÜKSEL KİMDİR, CİNAYETİ KİM İŞLEDİ?

Türkiye, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Hüseyin Yüksel cinayetini konuşuyor. İzmir'in Tire ilçesinde 6 Kasım tarihinde iki arkadaşı ile birlikte alkol alıp eğlenen Hüseyin Yüksel (55), hava almak için çıktığı bağ evinin avlusunda av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldü. Müge Anlı Hüseyin Yükselin katilinin kim olduğuna ilişkin araştırmalar yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hüseyin'in kıskançlık nedeniyle öldürülmüş olma ihtimali öne çıkıyor.

İZMİRLİ ÇİFTÇİ YÜKSEL'İN KATİLİ KİM?

Celal Bey, Muhammed Koyuncu'nun tam emin değilim dediğini, Doğan Bey'in olayı söylediğini, Hüseyin vurulmuş dediğini aktardı. Rahmi Özkan da neden Recep Bey'e söylemediğini sorunca Celal Bey, "Celal'i karakola götürmüşler" diye düşünmesin diye söylemediğini, bir an telaş ettiğini, bir yandan da jandarmanın aradığını belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet işlediğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlayan Soydan'ın sorgusu sürüyor.

Hüseyin Yüksel kimdir, cinayeti kim işledi? İzmirli çiftçi Hüseyin Yüksel’in katili kimdir? Müge Anlı katili arıyor!
SON DAKİKA