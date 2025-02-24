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Haberler Yaşam Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 21:11 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 21:11

Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

İzmir'in Konak ilçesinde, diş hekimi olan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye husumetlisi Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan, Düşmez'i başından vurdu. Dehşet anlarını kayda alıp diş hekiminin annesine gönderen cani adam kıskıvrak yakalanırken, ağır yaralı diş hekimi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Korkunç olay, 21 Şubat günü saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi.

Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı.

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Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Ercan'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mustafa Ercan'ın olayın ardından bir süre caddede yürüdüğü ardından da taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Mustafa Ercan'nın yerini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi.

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