Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Korkunç olay, 21 Şubat günü saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi.