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Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
21:11
Husumetlisi tarafından başından vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti!
İzmir'in Konak ilçesinde, diş hekimi olan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye husumetlisi Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan, Düşmez'i başından vurdu. Dehşet anlarını kayda alıp diş hekiminin annesine gönderen cani adam kıskıvrak yakalanırken, ağır yaralı diş hekimi 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.