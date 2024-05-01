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Haberler Yaşam Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Atike Nine’nin o hayali gerçekleşti!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:36

Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Atike Nine’nin o hayali gerçekleşti!

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 2 çocuk annesi Atike Değerli'nin otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti. 74 yaşındaki Değerli, bu hayalini kendi otomobili ile gerçekleştiren huzurevi müdürüne teşekkür etti…

DHA
Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Atike Nine’nin o hayali gerçekleşti!

Geçen yıl yakınları tarafından getirildiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen Atike Değerli, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söyledi.

Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Atike Nine’nin o hayali gerçekleşti!

Görevliler, Değerli'nin bu talebini huzurevi müdürü Nurettin Kesler'e iletti. Kesler, sağ diz altı ampütasyon olan Atike Değerli'yi kendi otomobiline bindirip, sevdiği şarkıları da açarak il merkezinde gezintiye çıktı.

Huzurevi sakininin, otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti | Video

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Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Atike Nine’nin o hayali gerçekleşti!

Zaman zaman ellerini vurarak müziğe eşlik eden ve güzel bir gün geçiren Değerli, huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Atike Nine’nin o hayali gerçekleşti!

'HEM KENDİSİ HEM DE BİZ, ÇOK MUTLU OLDUK'
Geçen yıl huzurevine gelen Atike Değerli'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğu içinde olduğunu söyleyen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurettin Kesler, "Sağ diz aşağısı ampute olan Atike teyzemiz, huzurevindeki personel arkadaşlarımıza dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve istediğini söylemesi üzerine bizler de Bakanlığımızın ve il müdürümüz Sayın Mahmut Çetinkaya'nın yaşlılarımızın mutluluğu en büyük gayemiz vizyonu üzerine teyzemizi kendi aracımızla, emniyet kemerlerimizi takarak ve istek parçalarını dinleterek gezdirdik.

Huzurevinde kalan 74 yaşındaki Atike Nine’nin o hayali gerçekleşti!

Hem kendisi hem de biz, çok mutlu olduk. Gezinti sırasında yaşadığı mutluluğu hayatım boyu unutmam" diye konuştu.

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