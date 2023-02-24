İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? ’Benim evim depreme dayanıklı mı?’ İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

"Zamanımızın daraldığını biliyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında İstanbul'un dört bir yanında başladığımız çalışmalar ile sizin yanınızda olmak, endişelerinizi giderebilmek ve önlem almak için aralıksız çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Bina Tespiti Projemize başvurmak artık çok daha kolay! Bu internet sayfası aracılığı ile binanız için inceleme talep edebilir, binanızın inceleme sonucunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca binanız ile ilgili formu doldurarak, daha güçlü İstanbul için katkıda bulunabilirsiniz.Deprem endişesi duymadan yaşanabilir bir İstanbul için başvurunuzu bekliyoruz!"