İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? ’Benim evim depreme dayanıklı mı?’ İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-Devlet aracılığı ile deprem bölgesi için bina hasar tespit başvuru ekranını erişime açmıştı. Vatandaşlar evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını bu ekran aracılığı ile sorgulayabilirken İBB de olası depreme karşı düğmeye bastı ve megakentte depreme dayanıklılık testi için başvuruları aldığını duyurdu. Bunun için ise İstanbullular sistem üzerinden adresleriyle başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? İşte İBB bina tespit başvurusu hakkında detaylar.