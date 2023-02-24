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Haberler Yaşam İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? 'Benim evim depreme dayanıklı mı?' İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 24.02.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 14:20

İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? 'Benim evim depreme dayanıklı mı?' İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-Devlet aracılığı ile deprem bölgesi için bina hasar tespit başvuru ekranını erişime açmıştı. Vatandaşlar evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını bu ekran aracılığı ile sorgulayabilirken İBB de olası depreme karşı düğmeye bastı ve megakentte depreme dayanıklılık testi için başvuruları aldığını duyurdu. Bunun için ise İstanbullular sistem üzerinden adresleriyle başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? İşte İBB bina tespit başvurusu hakkında detaylar.

İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? ’Benim evim depreme dayanıklı mı?’ İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

İBB Bina tespit başvurusu: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından vatandaşlar 'Benim evim depreme dayanıklı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda ise İBB tespit için vatandaşlara başvuru ekranı açtığını bildirmişti. Peki, İBB bina hasar tespit (depreme dayanıklılık testi) başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? İşte sisteme dair o detaylar.

İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? ’Benim evim depreme dayanıklı mı?’ İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

İBB BİNA DEPREME DAYANIKLILIK TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SORGULAMA ÜCRETLİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bina tespiti duyurusunda şunları paylaştı:

"Değerli İstanbullular,Uzun yıllardır deprem endişesiyle yaşadığınızı; binbir emekle elde ettiğiniz, sevdiklerinizin anılarıyla dolup taşan sıcak yuvanızın sizin için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. "

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İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? ’Benim evim depreme dayanıklı mı?’ İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

"Beklenen İstanbul depreminde bu şehrin paydaşı olan bir kişinin bile hayatının riske girmemesini kendimize görev edindik ve bu sebeple var gücümüzle çalışıyoruz.Binalarımızın risk durumunu saptayabilmek için 2019 yılında başladığımız "hızlı tarama yöntemi", akademisyenlerimizin de sürece katılımı ile onlarca farklı yöntem arasından seçilmiştir."

İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? ’Benim evim depreme dayanıklı mı?’ İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

"Zamanımızın daraldığını biliyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında İstanbul'un dört bir yanında başladığımız çalışmalar ile sizin yanınızda olmak, endişelerinizi giderebilmek ve önlem almak için aralıksız çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Bina Tespiti Projemize başvurmak artık çok daha kolay! Bu internet sayfası aracılığı ile binanız için inceleme talep edebilir, binanızın inceleme sonucunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca binanız ile ilgili formu doldurarak, daha güçlü İstanbul için katkıda bulunabilirsiniz.Deprem endişesi duymadan yaşanabilir bir İstanbul için başvurunuzu bekliyoruz!"

İBB bina depreme dayanıklılık tespit başvurusu nasıl yapılır, sorgulama ücretli mi? ’Benim evim depreme dayanıklı mı?’ İşte İBB İstanbul bina tespit başvuru ekranı!

İBB BİNA TESPİTİ ÜCRETLİ Mİ?
İBB bina tespiti ücretli değil.

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