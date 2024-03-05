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Haberler Yaşam İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:00

İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz

Marmara Denizi'nin Beylikdüzü sahili su karışan atıklar nedeniyle kahverengiye döndü. Çevre sakinleri 8 mahallenin kanalizasyon suyunun Dereağzı Mahallesi'nden denize aktığını belirtirken kötü kokudan da rahatsız olduklarını kaydetti. İBB'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz

Dereağzı Mahallesindeki yaşam vadisinin çıkışında kanalizasyon suyunun denize döküldüğü belirlendi.

İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz

Kirli suyun denize karıştığı sahil şeridinin kahverengiye döndüğü görülürken çevreye de kötü koku yayıldığı tespit edildi.

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İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz

"SICAK HAVALARDA DAHA FAZLA KOKU OLUYOR"

Vatandaşlar hem denizin kirlenmesinden hem de kokudan dolayı duruma tepki gösterdi.

Beylikdüzü'nde "kanalizasyon suyu denize akıyor" iddiası | Video

İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz

Emekli Şükrü Opan, 1,5 aydır bölgenin bu durumda olduğunu, eskiden dereden giden kanalizasyon suyunun borularla bölgeye getirildiğini belirterek, "Deniz kenarında insan gezemiyor, pislikler kenara vuruyor, insan rahatsız oluyor." diye konuştu.

İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz

Kalbinden rahatsız olduğunu ve günde 3-4 saat hava almaya geldiğini söyleyen Opan, "Sıcak havalarda daha fazla koku oluyor. Bunun çaresine bakmaları lazım." ifadelerini kullandı.

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