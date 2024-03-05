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İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:00
İBB önlem almıyor: Kanalizasyon denize akıyor Tepkiler çığ gibi... Kokudan duramıyoruz
Marmara Denizi'nin Beylikdüzü sahili su karışan atıklar nedeniyle kahverengiye döndü. Çevre sakinleri 8 mahallenin kanalizasyon suyunun Dereağzı Mahallesi'nden denize aktığını belirtirken kötü kokudan da rahatsız olduklarını kaydetti. İBB'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.