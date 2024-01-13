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İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
14:12
İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!
Türkiye, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehadete eren 9 evladına ağladı. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yeni bir skandala imza attı. PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifak yapıp el sıkışan CHP'li İBB yönetimi şehitlerimizin emanetlerine saygısızlık yaptı. 2007 yılında Gabar'da şehit düşen Özel Kuvvetler Yüzbaşı Sinan Eroğlu'nun eşi Tuba Eroğlu'nun görevli olduğu İBB Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden sürüldüğü ortaya çıktı. Mobbinge uğrayan şehit eşi Tuba Eroğlu sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel için "Şimdi kalkıp da şehitlerimiz için başsağlığı öyle mi? Siz bir şehit eşine sahip çıkamadınız" ifadelerini kullandı.