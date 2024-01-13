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Haberler Yaşam İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 14:12 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 14:12

İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!

Türkiye, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehadete eren 9 evladına ağladı. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yeni bir skandala imza attı. PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifak yapıp el sıkışan CHP'li İBB yönetimi şehitlerimizin emanetlerine saygısızlık yaptı. 2007 yılında Gabar'da şehit düşen Özel Kuvvetler Yüzbaşı Sinan Eroğlu'nun eşi Tuba Eroğlu'nun görevli olduğu İBB Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden sürüldüğü ortaya çıktı. Mobbinge uğrayan şehit eşi Tuba Eroğlu sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel için "Şimdi kalkıp da şehitlerimiz için başsağlığı öyle mi? Siz bir şehit eşine sahip çıkamadınız" ifadelerini kullandı.

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İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!

Türkiye, Pençe Kilit Operasyonu'nda şehadete eren 9 evladına ağladı. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yeni bir skandala imza attı.

İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!

PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ile ittifak yapıp el sıkışan CHP'li İBB yönetimi, 2007 yılında Gabar'da şehit düşen Özel Kuvvetler Yüzbaşı Sinan Eroğlu'nun eşi Tuba Eroğlu'nu görevli olduğu İBB Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla başka bir birime sürüldüğü ortaya çıktı.

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İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!

Sosyal medya hesabı üzerinden skandala ilişkin paylaşımlarda bulunan şehit eşi Tuba Eroğlu, yaşadığı mobbingi anlattı. "Şehidim Gabar'da PKK ile çatışırken, siz 4 Aralık 2007 sabahı yataklarınızda mışıl mışıl uyuyordunuz. O vurulduğunda siz yine uyuyordunuz… O Şehadetini verirken, son nefesini, siz yine uyuyordunuz o sıcak yataklarınızda. Neden? Siz rahat uyuyun diye. 14,5 ay önce Şehit ve Gazi ailelerinin sesi olmak için çalıştığım Bakanlıktan atandığım Şehit Yakınları Gazi Müdürlüğü'nden maalesef dün öğleden sonra talebim olmadığı halde birilerinin egolarını tatmin etmek için başka bir müdürlüğe sürdürüldüm. Müsaade ettiniz.

İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!

Bir şehit eşi olarak beni de Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğünden gönderttiniz Sayın Başkan... Sizin adaletiniz, sizin liyakatiniz buymuş... Tebrik ediyorum... Siz dürüstlükten bahsederken, maneviyattan bahsederken Şehit eşine yapılan mobbinler… Yanıyor yine yürekler… Siz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayın, onları sıfatsız olarak görün olur mu? Sadece başsağlığı dileyip, altınızda sizin yönetiminize zarar veren o koltuklarda oturttuğunuz adamlarınızı koruma devam edin. Ben biliyorum o haber nasıl alınır.

İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!

Ben gördüm içinde maneviyatı olmayan adamlarınızı. Anlatacak çok şeyim var. Dinlemediniz beni. Haksızca, egosunu tatmin eden, kendini Sultan Süleyman sanan kişi tarafından görev yerimden edildim. 14 aydır sesimi duyurmak için mücadele ettim. Ama her seferinde beni saf dışı bırakmak için elinden geleni yaptı sizin oraya oturttuklarınız. Siz orda Başkan iken, Sultan Süleyman kendisiymiş öyle dedi toplantıda. Mühür ondaymış.

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