İBB’den şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun eşine mobbing: Ekrem İmamoğlu sürgüne göz yumdu!

Bir şehit eşi olarak beni de Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğünden gönderttiniz Sayın Başkan... Sizin adaletiniz, sizin liyakatiniz buymuş... Tebrik ediyorum... Siz dürüstlükten bahsederken, maneviyattan bahsederken Şehit eşine yapılan mobbinler… Yanıyor yine yürekler… Siz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayın, onları sıfatsız olarak görün olur mu? Sadece başsağlığı dileyip, altınızda sizin yönetiminize zarar veren o koltuklarda oturttuğunuz adamlarınızı koruma devam edin. Ben biliyorum o haber nasıl alınır.