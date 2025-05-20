Haberler
Yaşam
İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
10:19
İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi
Tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbni Sina'nın, yüzyıllar önce yazdığı El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde yer verdiği detaylar günümüzde hala kullanılan alternatif yöntemleri doğuruyor. Modern tıbbın kurucularından sayılan büyük alim, egzama başta olmak üzere birçok cilt rahatsızlığı için doğal ve etkili bir çözüm öneriyor!