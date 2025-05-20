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Haberler Yaşam İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:19

İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi

Tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbni Sina'nın, yüzyıllar önce yazdığı El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde yer verdiği detaylar günümüzde hala kullanılan alternatif yöntemleri doğuruyor. Modern tıbbın kurucularından sayılan büyük alim, egzama başta olmak üzere birçok cilt rahatsızlığı için doğal ve etkili bir çözüm öneriyor!

İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi

Yaz aylarının sevilen meyvesi kavun, serinletici özelliğinden çok daha fazlası. İbni Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı tıp eserlerinde gizli kalmış bu doğal formül, günümüz dermatoloji dünyasında yeniden ilgi çekiyor. Özellikle egzama gibi inatçı cilt problemleri için sunduğu doğal şifa yöntemi, modern tedavilere alternatif arayanlar için umut vadediyor. Çoğumuzun sadece meyvesini tüketip kabuğunu çöpe attığı kavunun aslında cilt sağlığı üzerinde önemli etkileri var.

İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi

Felsefe, Tıp, Astronomi, Simya gibi pek çok önemli alanda çalışmaları olan İbni Sina, ünü dünyaya yayılmış oldukça önemli bir alim olarak tarihin en dikkat çeken isimlerinden biri. Önerdiği tedavi yöntemleri bugün hala geliştirerek uygulanan tedaviler arasında yerini alıyor.

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İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi

EGZAMAYA KAVUN KABUĞU ETKİSİ

Egzama için önerdiği çözüm ise oldukça ilginç. Daha çok yüz, boyun ve elleri hedef alan Atopik Dermatit için kavun kabuğunu öneren İbni Sina bunu kavunun yatıştırıcı içeriği nedeniyle öneriyordu.

İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi

Ciltteki kaşıntı, kızarıklık ve pullanmayı geçirmeye yönelik uygulanan İbni Sina'nın tarifi günümüzde de deneniyor. Kavun kabukları kurutulup ezilerek zeytinyağı ile karıştırabilir veya kavun kabuklarının kaynatılarak tonik şeklinde kullanıldığı bir yöntem de kullanılabilir.

İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi

Doğal içeriği cilt bariyerini onarıyor, nem dengesini sağlıyor ve uzun vadede cildi güçlendiriyor. Üstelik hiçbir kimyasal madde içermemesi de oldukça dikkat çekici. Bu yöntemin hafif ve orta düzeydeki egzamada etkili olduğu biliniyor.