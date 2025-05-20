İbni Sina’nın asırlık sırrı: Hepimiz çöpe atıyorduk! Tıbbın babasından egzama tedavisinde doğal şifa yöntemi

Yaz aylarının sevilen meyvesi kavun, serinletici özelliğinden çok daha fazlası. İbni Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı tıp eserlerinde gizli kalmış bu doğal formül, günümüz dermatoloji dünyasında yeniden ilgi çekiyor. Özellikle egzama gibi inatçı cilt problemleri için sunduğu doğal şifa yöntemi, modern tedavilere alternatif arayanlar için umut vadediyor. Çoğumuzun sadece meyvesini tüketip kabuğunu çöpe attığı kavunun aslında cilt sağlığı üzerinde önemli etkileri var.