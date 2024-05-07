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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2024 || İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:04
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru süreci 26 Nisan tarihinde sona erdi. İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuru sürecine katılım sağlayan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağına odaklandı. Alımlar kapsamında bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu personel istihdam edilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?