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Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:40

İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevlenmek üzere 96, taşrada görevlendirmek üzereyse 1512 personel alacak. Ön lisans, lisans ve lise eğitim düzeyinde istihdam edilmek üzere kadrolara alım yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte ilgili kadrolara başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar, "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından bakanlık bünyesine 1608 personel alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından ilan edilen kadrolara başvuru yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Yayımlanan ilana göre başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

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İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİN 608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kadro dağılımı şu şekilde;

Büro personeli,

Mühendis,

Avukat,

Teknisyen,

Tekniker,

Destek personeli,

Teknikeri mimar,

Arşiv uzmanı,

Çağrı karşılama personeli,

Programcı,

Koruma ve güvenlik görevlisi.

İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

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