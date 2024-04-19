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İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
10:40
İçişleri Bakanlığı bünyesine 1608 personel alınacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevlenmek üzere 96, taşrada görevlendirmek üzereyse 1512 personel alacak. Ön lisans, lisans ve lise eğitim düzeyinde istihdam edilmek üzere kadrolara alım yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte ilgili kadrolara başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar, "İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar