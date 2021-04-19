İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı detayları: Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, konuya ilişkin genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'de son dönemde artan vaka sayıları kısıtlamaları ve tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu noktada uygulanan şehirler arası seyahat yasağı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapılırken otobüsle, uçakla ve özel araçla şehirler arası seyahat yasak mı konusuna netlik kazandırıldı. Peki, Hafta içi ve hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehirlerarası seyahat yasağı hangi günlerde ve saatlerde var? İşte, seyahat yasağı genelgesi ve detaylar