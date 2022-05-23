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İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:25
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
11:32
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı
İçişleri Bakanlığı personel alımına devam ediyor. 2022 yılı için de alımlara başladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, İŞKUR üzerinden alım yapıyor. Bir hafta içerisinde başvuruların bitmesi bekleniyor. Göç İdaresi Başkanlığı, şehirde değil taşrada personel alımı yapacak. 60 sürekli İŞÇİ için böylece ilan açıldı. İlan, İŞKUR'da açıldı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…