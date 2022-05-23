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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:32

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

İçişleri Bakanlığı personel alımına devam ediyor. 2022 yılı için de alımlara başladı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, İŞKUR üzerinden alım yapıyor. Bir hafta içerisinde başvuruların bitmesi bekleniyor. Göç İdaresi Başkanlığı, şehirde değil taşrada personel alımı yapacak. 60 sürekli İŞÇİ için böylece ilan açıldı. İlan, İŞKUR'da açıldı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı başvurusunu İŞKUR üzerinden açtı. Böylece 60 kişi kamuda istihdam edilecek. Bakanlıklar kamuda istihdam edilmeye devam ediliyor. Noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre vatandaşlar işçi olarak bakanlığa alınacak. Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak başvurular için şartlar belirlendi. Peki, personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

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İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022 başladı! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı tarihi, ne zaman bitiyor, başvuru şartları neler? İŞKUR personel alımı başvuru ekranı

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

10-Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Başvurular sadece bir il için yapılacaktır. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

11- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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